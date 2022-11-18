"Закінчити війну до Різдва": друг Путіна Берлусконі впевнений, що зможе схилити голову Кремля до миру

Берлусконі хоче увійти до історії героєм. Він вважає, що зможе вмовити російського президента закінчити війну. Щобільше, його наміри будуть мати Італію підтримкою.

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Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що він один може посадити свого старого друга Володимира Путіна за стіл переговорів. Він має намір зробити це до Різдва. 86-річний медіамагнат хоче, щоб мирна угода, укладена за його посередництва, стала його політичною перемогою, про що пише видання Spectator.

Видання пише, що на міжнародному рівні час якнайкраще для Берлусконі. Росія перенесла ще одне військове приниження, залишивши Херсон, і, як повідомляється, адміністрація Байдена каже президентові України Володимиру Зеленському серйозно подумати про мир.

"Берлусконі вірить, що зможе це зробити, і якщо йому це вдасться, не підірвавши позиції НАТО, він увійде до підручників історії як глобальний герой", — сказав Вітторіо Сгарбі, довірена особа Берлусконі, а нині заступник міністра культури у новому уряді Італії Джорджії Мелоні. .

У матеріалі йдеться про те, що лише 43% виборців партії "Брати Італії", яка перемогла на вересневих виборах в Італії, підтримують Україну. Лише 42 відсотки згодні з санкціями ЄС щодо Росії, і лише чверть вважають, що НАТО слід продовжувати постачання зброї.

На додаток, як пише портал, більшість італійців хочуть, щоб Зеленський домовився з Путіним про компроміс. На початку листопада у Римі пройшла демонстрація з цього приводу – 100 000 протестувальників, за даними організаторів; За даними поліції, 40 000 осіб — більше, ніж будь-який із мітингів проти Ковіда. Це був перший великий протест Європи проти війни в Україні. Таким чином, миротворча місія Берлусконі може бути популярною.

Дружба Путіна та Берлусконі

Сільвіо Берлусконі вже грав роль посередника у переговорах між Заходом та Росією, особливо на саміті в Римі у 2002 році, на якому було засновано постійну раду Росія-НАТО.

Видання пише, що Путіну подобається в Берлусконі його наполегливість у тому, щоб зав'язати з кимось дружбу, перш ніж переходити до справи. Вони вперше зустрілися на зустрічі "Великої вісімки" у Генуї 2001 року. Потім Путін кілька разів зупинявся в літньому палаці Берлусконі на Сардинії, а 2015 року Берлусконі приїжджав до окупованого Криму, лише через рік після анексії Росією.

Повідомляється, що з лютого Берлусконі здавався особисто ображеним вторгненням Росії в Україну, скаржачись, що почувається "глибоко розчарованим та засмученим". Він сказав, що намагався додзвонитися до Путіна двічі, але не зміг. Згодом його партія проголосувала за відправку зброї в Україну та запровадження санкцій проти Росії.

Хто такий Сільвіо Берлусокні?

Сільвіо Берлусокні – італійський політик, медіамагнат та мільярдер. 1994 року заснував першу партію "Вперед, Італія!" У листопаді 2011 року, напередодні звістки про відставку, Володимир Путін назвав Берлусконі "одним із останніх могікан європейської політики", а у 2015 році — своїм "другом і союзником". У жовтні 2022 року в інтерв'ю Берлусконі, вже після початку повномасштабної війни, Берлусконі назвав Путіна "людиною світу".

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