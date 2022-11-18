"Закончить войну до Рождества": друг Путина Берлускони уверен, что сможет склонить главу Кремля к миру

Берлускони хочет войти в историю героем. Он считает, что сможет уговорить российского президента закончить войну. Более того, его намерения будут пользоваться в Италии поддержкой.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что он один может усадить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров. Он намерен сделать это до Рождества. 86-летний медиа-магнат хочет, чтобы мирное соглашение, заключенное при его посредничестве, стало его политической победой, о чем пишет издание Spectator.

Издание пишет, что на международном уровне время как нельзя лучше для Берлускони. Россия перенесла еще одно военное унижение, оставив Херсон, и, как сообщается, администрация Байдена говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому серьезно подумать о мире.

"Берлускони верит, что сможет это сделать, и если ему это удастся, не подорвав позиции НАТО, он войдет в учебники истории как глобальный герой", — сказал Витторио Сгарби, доверенное лицо Берлускони, а ныне заместитель министра культуры в новом правительстве Италии Джорджии Мелони.

В материале говорится, что только 43% избирателей партии "Братья Италии", которая победила на сентябрьских выборах в Италии, поддерживают Украину. Только 42 процента согласны с санкциями ЕС в отношении России, и только четверть считают, что НАТО следует продолжать поставки оружия.

Более того, как пишет портал, большинство итальянцев хотят, чтобы Зеленский договорился с Путиным о компромиссе. В начале ноября в Риме прошла демонстрация по этому поводу – 100 000 протестующих, по данным организаторов; По данным полиции, 40 000 человек — больше, чем любой из митингов против Ковида. Это был первый крупный протест Европы против войны на Украине. Таким образом, миротворческая миссия Берлускони может быть популярной.

Дружба Путина и Берлускони

Сильвио Берлускони уже играл роль посредника в переговорах между Западом и Россией, особенно на саммите в Риме в 2002 году, на котором был учрежден постоянный совет Россия-НАТО.

Издание пишет, что Путину нравится в Берлускони его настойчивость в том, чтобы завязать с кем-нибудь дружбу, прежде чем переходить к делу. Они впервые встретилась на встрече "Большой восьмерки" в Генуе в 2001 году. Затем Путин несколько раз останавливался в летнем дворце Берлускони на Сардинии, а в 2015 году Берлускони приезжал в оккупированный Крым, всего через год после его аннексии Россией.

Сообщается, что с февраля Берлускони казался лично оскорбленным вторжением России в Украину, жалуясь, что чувствует себя "глубоко разочарованным и огорченным". Он сказал, что пытался дозвониться до Путина дважды, но не смог. Впоследствии его партия проголосовала за отправку оружия в Украину и введение санкций против России.

Кто такой Сильвио Берлусокни?

Сильвио Берлусокни – итальянский политик, медиа-магнат и миллиардер. В 1994 году основал первую партию "Вперед, Италия!" В ноябре 2011 года, накануне известия об отставке, Владимир Путин назвал Берлускони "одним из последних могикан европейской политики", а в 2015 году — своим "другом и союзником". В октябре 2022 в интервью Берлускони, уже после начала полномасштабной войны, Берлускони назвал Путина "человеком мира".

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