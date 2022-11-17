Европарламент согласовал текст резолюции о признании РФ спонсором терроризма, — депутат

По словам Андриуса Кубилюса, в тексте документа будет следующая строка: "Европейский парламент…признает Россию государством-спонсором терроризма". Принять резолюцию могут 21-24 ноября.

Related video

Европейский парламент согласовал текст резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма. Об этом сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс в своем аккаунте в Твиттере.

"После четырех часов переговоров между политическими группами Европарламента была достигнута договоренность по тексту", — написал Кубилюс.

По его словам, в резолюции будет следующая строка: "Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террористические средства".

Евродепутат также уточнил, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

На этом фоне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал громкое заявление, которое касается политики Евросоюза в отношении России.

По словам Петера Сийярто, депутаты, которые выступали за санкции в отношении Владимира Путина и России, должны выйти, объявить о своих ошибках и уйти в отставку.

Ранее крупнейшая группа Европарламента призвала признать РФ государством-террористом. Депутатская группа Европейской народной партии в Европарламенте призвала признать Россию государством-террористом, а самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина военными преступниками.

Фокус также писал о том, что ПАСЕ одобрила резолюцию, назвав Россию "террористическим режимом". Резолюция была принята единогласно — за нее проголосовали 99 депутатов, присутствующих в зале, один из которых воздержался. Таким образом ПАСЕ стала первой международной организацией, что признала действующий режим в России террористическим.