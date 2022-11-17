Європарламент погодив текст резолюції про визнання РФ спонсором тероризму, — депутат

За словами Андрюса Кубілюса, у тексті документа буде наступний рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму". Ухвалити резолюцію можуть 21-24 листопада.

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Європейський парламент погодив текст резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму. Про це повідомив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс у своєму акаунті у Твіттері.

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами Європарламенту було досягнуто домовленості за текстом", — написав Кубілюс.

За його словами, у резолюції буде наступний рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Євродепутат також уточнив, що резолюцію буде обговорено та винесено на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

На цьому фоні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зробив гучну заяву щодо політики Євросоюзу щодо Росії.

За його словами, депутати, які виступали за санкції щодо Володимира Путіна та Росії, мають піти у відставку.

Раніше найбільша група Європарламенту закликала визнати РФ державою-терористом. Депутатська група Європейської народної партії у Європарламенті закликала визнати Росію державою-терористом, а самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка та президента РФ Володимира Путіна військовими злочинцями.

Фокус також писав про те, що ПАРЄ схвалила резолюцію, назвавши Росію "терористичним режимом". Резолюцію було прийнято одноголосно — за неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один із яких утримався. Таким чином ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, що визнала чинний режим у Росії терористичним.