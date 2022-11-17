"Готовы к новой главе": Нэнси Пелоси покидает пост лидера демократов в Палате представителей

Пелоси решила оставить руководящий пост после того, как республиканцы вернули себе Палату представителей, а на ее мужа было совершено нападение.

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В четверг, 17 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться на должность руководителя Демократической партии в Палате представителей. Об этом сообщает американское издание CNN.

"Я не буду добиваться переизбрания на пост лидера демократов в следующем Конгрессе. Для меня настал час, когда новое поколение возглавит фракцию демократов, которую я так глубоко уважаю, и я благодарна, что так много людей готовы взять на себя эту огромную ответственность", — сказала 82-летняя Нэнси Пелоси.

Пелоси возглавила фракцию меньшинства в Палате представителей в 2002 году и была первой женщиной, занявшей пост спикера. В публикации отмечают, что в ближайшем будущем представители Демократической партии получат большинство в нижней палате конгресса США.

По словам журналистов, за последние несколько лет Пелоси смогла принять несколько успешных законопроектов, касающихся здравоохранения, энергетики и климатических изменений. При президенте Бараке Обаме она также приняла участие в принятии большого законопроекта о стимулировании американской экономики.

Несмотря на целый ряд достижений, Пелоси часто подвергалась критике со стороны представителей республиканской партии. В CNN припоминают, что во время штурма Капитолия в 2021 году протестующие сторонники Дональда Трампа разыскивали спикера, а в октябре 2022 года было совершено нападение на ее мужа Пола Пелоси в их доме в Сан-Франциско.

В интервью Андерсону Куперу из CNN Нэнси Пелоси упоминала о том, что физическая агрессия оппонентов по отношению к ее семье политически мотивирована. Политик также подчеркнула, что данный инцидент может повлиять на ее решение уйти в отставку.

"Она исторический оратор, добилась невероятного, но я также думаю, что многие демократы готовы к новой главе", — прокомментировал уход Пелоси представитель Массачусетса Сет Моултон.

Предполагается, что следующим лидером демократов станет 52-летний член палаты представителей от Нью-Йорка Хаким Джеффрис.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Нэнси Пелоси, в котором упомянул о необходимости усилить давление на Российскую Федерацию для скорейшего наступления мира.

Еще Фокус писал о том, что в Республиканской партии США "уволили" Дональда Трампа. Вместо бывшего американского президента, республиканцы хотят видеть нынешнего губернатора Флориды Рональда Десантиса.