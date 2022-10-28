Нападение на мужа Пелоси: врачам пришлось делать операцию на мозге

Полицейские утверждают, что подозреваемый 42-летний Дэвид ДеПейп сначала ворвался в дом и звал Нэнси Пелоси, а потом ударил ее пожилого мужа молотком по голове.

Related video

Мужчина, который утром 28 октября ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США и напал на ее мужа, искал саму Нэнси Пелоси. Об этом, ссылаясь на собственные источники в полиции США, проинформировал NBC.

Источники сообщил журналистам, что до того, как произошло нападение, злоумышленник столкнулся с 82-летним Полом Пелоси, крича: "Где Нэнси, где Нэнси?".

Также телеканал озвучил новые детали в деле о нападении на Пола Пелоси — мужа спикера Палаты представителей Конгресса США.

На сегодня известно, что мужчина напал на Пола Пелоси с молотком и ударил его в голову. Из-за этого пострадавший уже перенес операцию на головном мозге. Заметим, что ранее СМИ писали о том, что Пол Пелоси получил ножевое ранение.

Кроме того, правоохранители прокомментировали журналистам детали задержания преступника.

Нападавшим оказался 42-летний Дэвид ДеПейп. Его поместят в тюрьму округа Сан-Франциско по обвинению в попытке убийства с применением оружия, жестоком обращении с пожилыми людьми, а также в краже со взломом.

Напомним, в пятницу, 28 октября, в Сан-Франциско неизвестный мужчина ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Пол Пелоси получил ранение. Его госпитализировали в медучреждение.

Фокус также писал о том, что в Калифорнии четверо грабителей пытались напасть на 80-летнего мужчину, но он дал им отпор. Мужчина достал ружье и открыл по злоумышленникам огонь.