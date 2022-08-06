Выстрелил первым: в Калифорнии 80-летний мужчина дал отпор четырем грабителям (фото, видео)

Увидев вооруженного вора в магазине, мужчина достал из-под прилавка ружье и открыл огонь. Остальные грабители не успели зайти в помещение и убежали.

В американском городке Норко, что в штате Калифорния, 80-летний собственник магазина смог дать отпор вооруженным грабителям и по одному из них выстрелил с ружья. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Сообщается, что посреди ночи к магазину Norco Market & Liquor на внедорожнике подъехали четверо вооруженных людей. Сначала в магазин зашел один мужчина, держа в руках оружие. Заметив это, 80-летний собственник мини-маркета Джеймс Крейг Коуп быстро достал из-под прилавка ружье и открыл огонь по грабителю.

[ + – ] Вооруженный грабитель

Вор выбежал из магазина и закричал, что ему выстрелили в руку. На камерах видеонаблюдения видно, что в этот момент во дворе стоял еще один вооруженный грабитель. Они оба быстро сели в машину и уехали.

[ + – ] Один из грабителей

После этого трех подозреваемых нашла полиция возле соседней больницы. Как оказалось, автомобиль, в котором они были, является краденым. По словам полицейских, четвертый грабитель госпитализирован из-за огнестрельного ранения.

Прокуратура округа Риверсайд предъявила трем парням обвинения в попытке ограбления, жестоком обращении с пожилыми людьми и ношении похищенного заряженного оружия в общественных местах. Все они не признали себя виновными в обвинениях и содержатся под стражей. Подозреваемых могут отпустить под залог в $500 тысяч.

Главный подозреваемый 23-летний ДаШон Ли Белвин остается госпитализированным в тяжелом, но стабильном состоянии. После выхода из больницы его отправят в тюрьму округа Риверсайд. Вместе с вышеуказанными обвинениями ему также выдвинули обвинения в нападении с огнестрельным оружие. Расследование стрельбы продолжается.

Полицейские заявили, что пожилой собственник магазина имел право открыть огонь по грабителям, чтобы предотвратить "насильственные преступления" и обеспечить собственную безопасность.

После произошедшего Джеймс Крейг Коуп попал в больницу с сердечным приступом, однако сейчас вернулся к работе.

Напомним, 6 августа Фокус писал, что в США суд обязал любителя теорий заговора Алекса Джонса выплатить $49 млн за ложные сведения о стрельбе в школе "Сэнди Хук" в 2012 году, когда были убиты 26 людей. Он также утверждает, что к теракту в Нью-Йорке в 2001 году причастны власти США.

Также Фокус писал, что в столице Дании Копенгагене мужчина открыл стрельбу в местном торговом центре. В результате чего погибли 3 людей. Один из погибших оказался 47-летним гражданином РФ, стрелка задержали.