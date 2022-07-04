Три человека погибли, четверо было ранено во время стрельбы в ТРЦ Копенгагена

Один из погибших оказался 47-летним гражданином РФ, стрелка задержали

Три посетителя ТРЦ Field's в Копенгагене, Дания, погибли, четверо были ранены, в результате стрельбы. Стрелок – задержан, он был один, его мотивы выясняются. Об этом сообщает DR.

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Инцидент произошел накануне, в воскресение, когда в торговом центре было полно людей. Торговый центр Field's расположен рядом с аэропортом Копенгагена Каструп. Field's является одним из крупнейших торговых центров Дании, в нем более 135 магазинов и ресторанов, расположенных на площади около 74 000 квадратных метров.

[ + – ] Стрельба в Копенгагене Фото: DR

"Среди погибших – 17-летние парень и девушка, а также 47-летний россиянин, который проживал в Дании. Ранения получили 40-летняя женщина, 19-летняя девушка, а также двое граждан Швеции – пожилой мужчина и 16-летняя девушка. Все они в тяжелом состоянии, но их жизням ничего не угрожает", — сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен.

Также несколько людей получили легкие травмы, когда убегали от стрелка.

[ + – ] Стрелок, открывший огонь по посетителям ТРЦ в Копенгагене Фото: Скриншот

"После первого выстрела собралась огромная толпа. Все куда-то бежали, а потом началась дикая паника", — рассказала очевидец Лисбет Гетше. Она спаслась в одном из магазинов, где персонал быстро опустил решетку.

Полиция уже задержала стрелка. Подробности не разглашают. Рассказали только, что он был один, при нем было ружье и нож. Также он стоял на учете у психиатра. Он готовился к стрельбе, предварительно загрузил два видео, на которых он позирует с оружием. И сопроводил подписями: "Мне все равно" и "Кветиапин" не работает".

"Кветиапин" – это норвежское название препарата, которое используется для лечения психических расстройств, таких как шизофрения, биполярное расстройство и мания.

[ + – ] Задержанный стрелок Фото: Скриншот

Журналисты выяснили, что задержанный – 22-летний датчанин Ной Эсбенсен.

Сейчас полиция выясняет, где стрелок взял оружие и было ли оно получено законно.

[ + – ] Видео, снятое одним из посетителей ТРЦ во время стрельбы

Датская королевская семья уже выразила соболезнование в связи с произошедшим в Копенгагене. "Наши мысли и глубочайшие соболезнования с жертвами, их родственниками и всеми, кого затронула трагедия", — говорится в заявлении королевы Маргрете, наследного принца и наследной принцессы.

Последний крупный теракт в Дании произошел 14 февраля 2015 года. Тогда преступник открыл огонь в кафе культурного центра Круттенден, где происходила встреча со шведским карикатуристом Ларсом Вилксом — он известен, как автор карикатур на пророка Мухаммеда. Тем же вечером у синагоги в Копенгагене произошла стрельба. В результате двух нападений погибли два человека, в том числе и стрелок, а пятеро полицейских получили ранения.

Напомним, в начале мая теракт произошел в Израиле. Во время празднования Дня Независимости двое мужчин устроили резню в городе Эльада. Один из злоумышленников атаковал людей холодным оружием, а второй — огнестрельным. Трое были убиты, четверо – ранены.