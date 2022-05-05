Трое убиты, четверо ранены: в Израиле произошел новый теракт (фото)

Трагедия произошла в день празднования Дня независимости в городе Эльада. Один из злоумышленников атаковал людей холодным оружием, а второй — огнестрельным.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В четверг вечером, когда израильтяне праздновали День Независимости, неизвестные злоумышленники атаковали людей в парке и на центральной улице Ибн Гвироль. Согласно сообщениям, которые начали поступать в полицию примерно в 20:43, мужчина, вооруженный топором и ножом, ранил нескольких человек. Об этом сообщает Reuters.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Кроме этого, другие свидетели утверждают, что слышали выстрелы из огнестрельного оружия. Врачи отмечают, что у госпитализированных обнаружены огнестрельные ранения. В полиции отметили, что террористов, по всей видимости, было двое — один был вооружен топором, а второй действовал огнестрельным оружием. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, на данный момент из разыскивают. Известно, что террористы скрылись на белом коммерческом автомобиле.

Полиция и мэр Эльада Исраэль Паруш обратился к жителям с просьбой не выходить из домов, так как террористы все еще могут быть в городе.

Спустя час после того, как в Эльаде, террористами были убиты трое израильтян и еще четверо были ранены, на место происшествия прибыл генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай.

В результате теракта погибло трое мужчин. Примечательно, что всем им было около 40 лет.

Напомним, 9 апреля в Израиле уже произошел один теракт: в кафе ворвались вооруженные мужчины, после чего открыли стрельбу в разные стороны. По предварительной информации, ранения получили пять человек. В то же время другие журналисты утверждают, что полиция в результате инцидента задержала четырех людей, которые могут быть причастны к стрельбе. Возраст задержанных 20-30 лет.