Трьох убито, четверо поранених: в Ізраїлі стався новий теракт (фото)

Трагедія сталася в день святкування Дня незалежності в місті Ельад. Один зі зловмисників атакував людей холодною зброєю, а другий — вогнепальною.

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У четвер увечері, коли ізраїльтяни святкували День Незалежності, невідомі зловмисники атакували людей у парку та на центральній вулиці Ібн Гвіроль. Згідно з повідомленнями, які почали надходити до поліції приблизно о 20:43, чоловік, озброєний сокирою та ножем, поранив кількох людей. Про це повідомляє Reuters.

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Окрім цього, інші свідки стверджують, що чули постріли з вогнепальної зброї. Лікарі зазначають, що в госпіталізованих виявлено вогнепальні поранення. У поліції зазначили, що терористів, мабуть, було двоє — один був озброєний сокирою, а другий діяв вогнепальною зброєю. Зловмисникам вдалося втекти з місця злочину, наразі їх розшукують. Відомо, що терористи втекли на білому комерційному автомобілі.

Поліція та мер Ельада Ісраель Паруш звернувся до мешканців із проханням не виходити з будинків, оскільки терористи все ще можуть бути в місті.

Через годину після того, як в Ельаді терористами було вбито троє ізраїльтян і ще четверо поранені, на місце події прибув генеральний інспектор поліції Яаков Шабтай.

Унаслідок теракту загинуло троє чоловіків. Цікаво, що всім їм було близько 40 років.

Нагадаємо, 9 квітня в Ізраїлі вже стався один теракт: у кафе увірвалися озброєні чоловіки, після чого відкрили стрілянину в різні боки. За попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро людей. Водночас інші журналісти стверджують, що поліція внаслідок інциденту затримала чотирьох людей, які можуть бути причетні до стрілянини. Вік затриманих 20-30 років.