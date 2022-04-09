В Ізраїлі стався ще один теракт — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, у кафе увірвалися озброєні чоловіки, після чого відкрили стрілянину у різні боки. За попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро людей.

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У суботу, 9 квітня, в Ізраїлі відбувся новий теракт. Інцидент трапився на півдні держави у місті Рахат – там невідомий відкрив стрілянину у кафе. Про це повідомляє журналіст Іцик Зуартс у своєму Twitter.

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На відео можна побачити озброєного чоловіка із пістолетом. Він увірвався до закладу та почав стріляти в людей навколо. Люди в кафе почали кричати та рятуватися. Про кількість жертв наразі невідомо.

"Моменти жаху в Рахаті: бойовики вриваються в кафе і стріляють на всі боки. Поранено п'ятьох людей, одне з них у важкому стані", — повідомляє Зуартс.

Водночас інші журналісти стверджують, що поліція внаслідок інциденту затримала чотирьох людей, які можуть бути причетні до стрілянини. Вік затриманих 20-30 років.

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо, що в центрі Тель-Авіві озброєний чоловік відкрив стрілянину. Внаслідок чого, загинуло двоє людей, ще 8 було поранено. Стрілянина відбулася в кількох місцях на одній із найбільш багатолюдних вулиць в Ізраїлі.

Раніше, 30 березня повідомлялося, що внаслідок теракту в місті Бней-Брак загинули двоє громадян України. Українські дипломати засудили терористичний акт та висловили співчуття рідним та близьким загиблих.