Двоє людей загинули під час теракту в центрі Тель-Авіва

Ще як мінімум десятеро людей поранено, двоє з них у тяжкому стані. Терорист відкрив вогонь по перехожих на одній із найжвавіших вулиць ізраїльської столиці.

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У четвер, 7 квітня, озброєний чоловік відкрив стрілянину в центрі Тель-Авіву. Загинули щонайменше двоє людей і вісім отримали поранення. Це новий із серії подібних терактів, які останнім часом відбуваються по всьому Ізраїлю. Про це повідомляє Haarеtz.

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Стрілянина відбулася в кількох місцях на вулиці Дізенгоф, одній із найбагатших в Ізраїлі. Повідомлення про постріли почали надходити до місцевої поліції та служби порятунку приблизно о 9-й вечора.

За даними поліції, нападник діяв наодинці і зараз перебуває на волі, проводиться масштабна спецоперація з його затримання. Насамперед повідомлялося, що зловмисників було двоє.

Місцевих жителів попросили залишатися у своїх будинках і не підходити до вікон поки ведуться пошуки підозрюваного.

[ + – ] Теракт у Тель-Авіві [ + – ] Теракт у Тель-Авіві [ + – ] Теракт у Тель-Авіві

Сили армії, яких раніше залучали після повідомлень про подібні інциденти, зараз розосереджені в різних районах міста.

"Я сидів у Tzina Bar, — каже поранений про напад. — Ззовні пролунала стрілянина. Я побачив, що розбилося вікно, і кинувся бігти. Почалася паніка, я відчув, що поранений у спину. Не розумів, що відбувається, просто біг, а потім побачив, що крові багато. Надалі сусіди потерпілого допомогли зупинити кровотечу та викликали поліцію.

Нова хвиля терактів в Ізраїлі

За останні кілька місяців в Ізраїлі сталося кілька терактів.

22 березня четверо ізраїльтян загинули під час нападу озброєного ножем зловмисника у Беер-Шеві.

27 березня в Хадері було застрелено двох прикордонників.

30 березня під час стрілянини загинув ізраїльський поліцейський, ще двоє громадян Ізраїлю та двоє українців.

У вівторок, 5 квітня, прем'єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що Ізраїлю вдалося запобігти 15 терактам за останні два тижні. А нову хвилю нападів та Ізраїлі він назвав тривожним сигналом.

Раніше Фокус повідомляв, що волонтерка, яка народилася в Дніпрі, повернулася з Ізраїлю, коли дізналася про те, що в Україні почалася війна.