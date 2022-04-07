Два человека погибли во время теракта в центре Тель-Авива

Еще как минимум десять человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Террорист открыл огонь по прохожим на одной из самых оживленных улиц израильской столицы.

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В четверг, 7 апреля, вооруженный мужчина открыл стрельбу в центре Тель-Авива. Погибли по меньшей мере два человек и восемь получили ранения. Это новый из серии подобных терактов, которые в последнее время происходят по всему Израилю. Об этом сообщает Haarеtz.

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Стрельба произошла в нескольких местах на улице Дизенгоф, одной из самых многолюдных в Израиле. Сообщения о выстрелах начали поступать в местную полицию и службы спасения примерно в 9 вечера.

По данным полиции, нападавший действовал в одиночку и сейчас находится на свободе, проводится масштабная спецоперация по его поимке. Прежде сообщалось, что злоумышленников было двое.

Местных жителей попросили оставаться в своих домах и не подходить окнам пока ведутся поиски подозреваемого.

[ + – ] Теракт в Тель-Авиве [ + – ] Теракт в Тель-Авиве [ + – ] Теракт в Тель-Авиве

Силы армии, которых прежде привлекали после сообщений о подобных инцидентах, сейчас рассредоточены по разным районам города.

"Я сидел в Tzina Bar, — говорит раненый во нападения. — Снаружи раздалась стрельба. Я увидел, что разбилось окно, и бросился бежать. Началась паника, я почувствовал, что ранен в область спины. Не понимал, что происходит, просто бежал, а затем увидел, что крови много". В дальнейшем соседи пострадавшего помогли остановить кровотечение и вызвали полицию.

Новая волна терактов в Израиле

За последние несколько месяцев в Израиле произошло несколько терактов.

22 марта четверо израильтян погибли во время нападения вооруженного ножом злоумышленника в Беэр-Шеве.

27 марта в Хадере были застрелены двое пограничников.

30 марта в ходе стрельбы погиб израильский полицейский, еще два гражданина Израиля и два украинца.

Во вторник, 5 апреля, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израилю удалось предотвратить 15 терактов за последние две недели. А новую волну нападений и Израиле он назвал тревожным сигналом.

Ранее Фокус сообщал, что родившаяся в Днепре волонтерка вернулась из Израиля, когда узнала о том, что в Украине началась война.