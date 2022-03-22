В Израиле связанный с "ИГ" мужчина совершил теракт: четверо погибших
Вооруженный ножом террорист напал на людей на автомобильной заправке в торговом комплексе BIG на Дерех Хеврон и торговом центре One в Беэр-Шеве.
Четыре человека были убиты в результате теракта в израильском городе Беэр-Шеве. Его совершил житель бедуинского населенного пункта Хура, ранее отбывавший тюремный срок за членство в террористической организации, сообщает Newsru.co.il.
Как стало известно, сегодня после 16:00 вооруженный ножом мужчина напал на работницу автомобильной заправки в торговом комплексе BIG на Дерех Хеврон в Беэр-Шеве. Женщина получила тяжелое ранение и потеряла сознание, позднее медики констатировали ее смерть.
Террорист выехал с АЗС и сбил на дороге велосипедиста. Потом он выскочил из авто и побежал к соседнему торговому центру One, где ранил еще нескольких человек. Трое жертв теракта поступили в больницу "Сорока" в критическом состоянии. Вскоре они умерли. Еще две женщины сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Вооруженный пистолетом прохожий открыл по террористу огонь, и нейтрализовал его. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские.
В сети появилось видео, на котором видно нападавшего, размахивающего ножом посреди дороги возле торгового центра. Вокруг него собрались люди, которые говорят ему по-арабски, чтобы он бросил нож. Когда террорист не послушался, один из вооруженных мужчин выстрелил и убил его.
Израильские правоохранители установили личность террориста. Им оказался гражданин Израиля, бедуин из Хуры в Негеве, 34-летний Мухаммед Абу-Алькиан. Он был членом террористической организации "Исламское государство" и недавно вышел из тюрьмы, где отсидел 5 лет. Ранее он работал учителем в местной школе.
Местный совет Хуры выпустил сообщение, в котором осудил действия земляка и назвал их "актом преступного и гнусного терроризма".
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что силы безопасности страны приведены в состояние максимальной готовности.
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