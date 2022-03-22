В Ізраїлі пов'язаний з "ІД" чоловік вчинив теракт: четверо загиблих

Озброєний ножем терорист напав на людей на автомобільній заправці в торговому комплексі BIG на Дерех Хеврон та торговому центрі One у Беер-Шеві.

Чотири людини померли внаслідок теракту в ізраїльському місті Беер-Шеві. Його вчинив мешканець бедуїнського населеного пункту Хура, який раніше відбував тюремний термін за членство в терористичній організації, повідомляє Newsru.co.il.

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Як стало відомо, сьогодні після 16:00 озброєний ножем чоловік напав на робітницю автомобільної заправки в торговому комплексі BIG на Дерех Хеврон у Беер-Шеві. Жінка отримала тяжке поранення і знепритомніла, пізніше медики констатували її смерть.

Терорист виїхав з АЗС та збив на дорозі велосипедиста. Потім він вискочив з авто та побіг до сусіднього торгового центру One, де поранив ще кількох людей. Трьох жертв теракту привезли до лікарні "Сорока" в критичному стані. Незабаром вони померли. Ще дві жінки зараз перебувають у тяжкому стані.

Озброєний пістолетом перехожий відкрив по терористу вогонь і нейтралізував його. Незабаром на місце події прибули поліцейські.

У мережі з'явилося відео, на якому видно нападника, що розмахує ножем посеред дороги біля торгового центру. Навколо нього зібралися люди, які кажуть йому арабською, щоб він кинув ніж. Коли терорист не послухався, один з озброєних чоловіків вистрілив та вбив його.

[ + – ] У мережі з'явилося відео ліквідації терориста

Ізраїльські правоохоронці встановили особу терориста. Ним виявився громадянин Ізраїлю, бедуїн із Хури у Негеві, 34-річний Мухаммед Абу-Алькіан. Він був членом терористичної організації "Ісламська держава" і нещодавно вийшов із в'язниці, де відсидів 5 років. Раніше він працював учителем у місцевій школі.

Місцева рада Хури випустила повідомлення, в якому засудила дії земляка і назвала їх "актом злочинного та мерзенного тероризму".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет оголосив, що сили безпеки країни приведені в стан максимальної готовності.

Раніше ізраїльські спецслужби попереджали про те, що активність терористів, ймовірно, зросте напередодні місяця Рамадан і свята Песах.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін наказав готувати теракт на ЧАЕС.