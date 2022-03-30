Теракт в Ізраїлі: стрілець убив громадян України

Двоє українців загинули під час теракту в ізраїльському місті Бней-Брак. Це сталося після стрілянини біля входу до продуктового магазину на вулиці Бялик.

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Унаслідок стрілянини в ізраїльському місті Бней-Брак загинули двоє громадян України. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

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Українські дипломати засудили терористичний акт та висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

"Посольство тісно співпрацює з ізраїльськими компетентними органами та вживає необхідних консульсько-правових заходів", – йдеться в повідомленні.

Видання NEWSru.co.il з посиланням на дані громадської організації ЗАКА назвало імена та вік убитих – це 23-річний Діма та 32-річний Саша.

Газета The Times of Israel повідомила, що двоє вбитих українців сиділи біля входу в продуктовий магазин на міській вулиці Бялик. Видання Haaretz з посиланням на ізраїльських офіційних осіб уточнює, що обидва українці жили в Ізраїлі кілька років.

На ранок 30 березня стали відомі імена трьох убитих ізраїльтян:

30-річний рабин Авішай Єхезкель із Бней-Брака (одружений, батько дворічної дитини);

37-річний Яаков Шалом із Бней-Брака (одружений, батько п'ятьох дітей);

32-річний поліцейський з арабської християнської родини Амір Хурі, мешканець міста Ноф-ха-Галіль на півночі Ізраїлю.

Єхезкеля застрелили біля його будинку. Він спускався вниз з дворічним сином, щоб укласти його спати в колясці.

Стрілянина в Бней-Браку – що відомо

Терорист стріляв по людях зі штурмової гвинтівки. Нападника застрелили поліцейські, один з правоохоронців отримав тяжке поранення.

Фокус уже писав, що нападником міг бути 26-річний палестинець на ім'я Діа Хамарша, мешканець села Ябад у Палестині.

[ + – ] Діа Хамарша міг втекти до Палестини

В Ізраїлі він був судимий за торгівлю зброєю та членство в терористичній організації ФАТХ. 2015 року його випустили з в'язниці.

У силових структурах стверджують, що Хамарша міг допомогти ще один терорист. Можливо, він зараз ховається в Палестині.

Теракт у Бней-Браку став третім за тиждень. 27 березня двоє терористів скоїли стрілянину в місті Хадера, загинули двоє бійців прикордонної поліції, п'ятеро людей було поранено.

22 березня озброєний ножем терорист напав на людей у Беер-Шеві. Убивцею виявився громадянин Ізраїлю, бедуїн із Хури, 34-річний Мухаммед Абу-Алькіан. У минулому він був членом терористичної організації "Ісламська держава" і сидів 5 років у в'язниці.