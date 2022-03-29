В Ізраїлі стався третій теракт за тиждень, є жертви (фото)

Озброєний штурмовою гвинтівкою терорист відкрив вогонь по мирних громадянах на двох вулицях міста Бней-Брак.

В ізраїльському місті Бней-Брак, що неподалік Тель-Авіва, стався третій на тиждень теракт. Стрілець відкрив вогонь по мешканцях, відомо про загибель п'ятьох жителів. Нападником, ймовірно, є мешканець Палестини. Про це повідомляє ізраїльське видання "Walla".

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Відомо, що близько 20:00 стрілець, озброєний штурмовою гвинтівкою, відкрив вогонь по мирних громадянах у двох місцях. На одній вулиці ха-Шнайм він застрелив трьох людей. Незабаром терорист перейшов на вулицю Герцля, де вбив ще двох.

У цей момент у місцевій поліції вже отримали перші повідомлення, на місце події приїхали двоє поліцейських на мотоциклах та відкрили вогонь по нападнику. Терорист був застрелений, однак одного з правоохоронців важко поранено. Він доставлений до лікарні, його реанімують.

Один із свідків теракту розповів, що був у себе вдома, коли почув звуки стрілянини. Він вийшов на вулицю, де зіткнувся віч-на-віч зі злочинцем.

"Я одразу вийшов на вулицю і побачив перед собою терориста, який направив на мене свою зброю. Дивом у нього заклинила зброя, і він не зміг вистрілити. Я швидко повернувся нагору, замкнув двері та зателефонував до поліції", — сказав він.

[ + – ] Фото: Walla [ + – ] Фото: Walla [ + – ] Фото: Walla

Терористом, ймовірно, є 26-річний палестинець, мешканець села Ябад у Палестині Діа Хамарша. Раніше він відбував шестимісячний тюремний термін в Ізраїлі за торгівлю зброєю та членство у терористичній організації ФАТХ. Хамарша було звільнено у 2015 році. За словами джерела в силових структурах, поліція не виключає, що йому допомагав інший терорист. Він, можливо, зараз утік у Палестину.

Нагадаємо, 27 березня в ізраїльському місті Хадер стався теракт. Тоді загинуло двоє бійців прикордонної поліції, також п'ятеро людей було поранено.

Раніше, 22 березня озброєний ножем терорист напав на людей у Беер-Шевенії бедуїнського населеного пункту Хура. Раніше він сидів у в'язниці за членство у терористичній організації.