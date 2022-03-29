В Израиле произошел третий теракт за неделю, есть жертвы (фото)

Вооруженный штурмовой винтовкой террорист открыл огонь по мирным гражданам на двух улицах города Бней-Брак.

В израильском городе Бней-Брак, который находится недалеко от Тель-Авива, произошел третий на неделю теракт. Стрелок открыл огонь по жителям, известно о гибели пятерых жителях. Нападавшим, вероятно, является житель Палестины. Об этом сообщает израильское издание "Walla".

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Известно, что около 20:00 стрелок, вооруженный штурмовой винтовкой открыл огонь по мирным гражданам в двух местах. На одной улиц ха-Шнайм он застрелил трое людей. Вскоре террорист переместился на улицу Герцля, где убил еще двоих.

В этот момент в местной полиции уже получили первые сообщения, на место происшествия приехали двое полицейских на мотоциклах и открыли огонь по нападавшему. Террорист был застрелен, однако один из правоохранителей тяжело ранен. Он доставлен в больницу, его реанимируют.

Один из свидетелей теракта рассказал, что был у себя дома, когда услышал звуки стрельбы. Он вышел на улицу, где столкнулся лицом к лицу со стрелявшим.

"Я сразу вышел на улицу и увидел перед собой террориста, который направил на меня свое оружие. Чудом у него заклинило оружие, и он не смог выстрелить. Я быстро вернулся наверх, запер дверь и позвонил в полицию", — сказал он.

[ + – ] Фото: Walla [ + – ] Фото: Walla [ + – ] Фото: Walla

Террористом, вероятно, является 26-летний палестинец, житель деревни Ябад в Палестине Диа Хамарша. Ранее он отбывал шестимесячный тюремный срок в Израиле за торговлю оружием и членство в террористической организации ФАТХ. Хамарша был освобожден в 2015 году. По словам источника в силовых структурах, полиция не исключают, что ему помогал другой террорист. Он, возможно, сейчас убежал обратно в Палестину.

Напомним, 27 марта в израильском городе Хадера произошел теракт. Тогда погибло два бойца пограничной полиции, также пятеро людей были ранены.

Ранее, 22 марта вооруженный ножом террорист напал на людей в Беэр-Шевение совершил житель бедуинского населенного пункта Хура. Ранее он сидел в тюрьме за членство в террористической организации.