Теракт в Израиле: стрелок убил граждан Украины

Двое украинцев погибли во время теракта в израильском городе Бней-Брак. Это случилось после стрельбы у входа в продуктовый магазин на улице Бялик.

В результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак погибли двое граждан Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

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Украинские дипломаты осудили террористический акт и выразили соболезнования родным и близким погибших.

"Посольство тесно сотрудничает с израильскими компетентными органами и принимает необходимые консульско-правовые меры", – говорится в сообщении.

Издание NEWSru.co.il со ссылкой на данные общественной организации ЗАКА назвало имена и возраст убитых – это 23-летний Дима и 32-летний Саша.

Газета The Times of Israel сообщила, что убитых двое украинцев сидели у входа в продуктовый магазин на городской улице Бялик. Издание Haaretz со ссылкой на израильских официальных лиц уточняет, что оба украинца жили в Израиле несколько лет.

К утру 30 марта стали известны имена троих убитых израильтян:

30-летний раввин Авишай Йехезкель из Бней-Брака (женат, отец двухлетнего ребенка);

37-летний Яаков Шалом из Бней-Брака (женат, отец пятерых детей);

32-летний полицейский из арабской христианской семьи Амир Хури, житель города Ноф-ха-Галиль на севере Израиля.

Йехезкеля застрелили возле его дома. Он спускался вниз с двухлетним сыном, чтобы уложить его спать в коляске.

Стрельба в Бней-Браке – что известно

Террорист стрелял по людям из штурмовой винтовки. Нападавшего застрелили полицейские, один из правоохранителей получил тяжелое ранение.

Фокус уже писал, что нападавшим, мог быть 26-летний палестинец по имени Диа Хамарша, житель деревни Ябад в Палестине.

[ + – ] Диа Хамарша мог убежать в Палестину

В Израиле он был судим за торговлю оружием и членство в террористической организации ФАТХ. В 2015 году его выпустили из тюрьмы.

В силовых структурах говорят, что Хамарше мог помочь еще один террорист. Возможно, что сейчас он скрывается в Палестине.

Теракт в Бней-Браке стал третьим за неделю. 27 марта двое террористов устроили стрельбу в городе Хадера, погибли два бойца пограничной полиции, пятеро людей были ранены.

22 марта вооруженный ножом террорист напал на людей в Беэр-Шеве. Убийцей оказался гражданин Израиля, бедуин из Хуры, 34-летний Мухаммед Абу-Алькиан. В прошлом он состоял в терррористической организации "Исламское государство" и сидел 5 лет в тюрьме.