В Израиле произошел еще один теракт, — СМИ (видео)

По информации журналистов, в кафе ворвались вооруженные мужчины, после чего открыли стрельбу в разные стороны. По предварительной информации, ранения получили пять человек.

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В субботу, 9 апреля, в Израиле произошел новый теракт. Инцидент случился на юге государства в городе Рахат — там неизвестный открыл стрельбу в кафе. Об этом сообщает журналист Ицик Зуартс у себя в Twitter.

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На видео можно увидеть вооруженного мужчину с пистолетом. Он ворвался в заведение и начал стрелять в окружающи. Люди в кафе начали кричать и спасаться. О количестве жертв пока что неизвестно.

"Моменты ужаса в Рахате: боевики врываются в кафе и стреляют во все стороны. Ранены пять человек, один из них в тяжелом состоянии", — сообщает Зуартс.

В то же время другие журналисты утверждают, что полиция в результате инцидента задержала четырех людей, которые могут быть причастны к стрельбе. Возраст задержанных 20-30 лет.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в центре Тель-Авиве вооруженный мужчина открыл стрельбу. В результате чего, погибло двое людей, еще 8 были ранены. Стрельба произошла в нескольких местах на одной из самых многолюдных улиц в Израиле.

Ранее, 30 марта сообщалось, что в результате теракта в городе Бней-Брак погибли двое граждан Украины. Украинские дипломаты осудили террористический акт и выразили соболезнования родным и близким погибших.