Троє людей загинули, четверо поранені під час стрілянини у ТРЦ Копенгагена

Один із загиблих виявився 47-річним громадянином РФ, стрільця затримали

Три відвідувачі ТРЦ Field's у Копенгагені, Данія, загинули, четверо поранені внаслідок стрілянини. Стрілець — затриманий, він був один, його мотиви з'ясовуються. Про це повідомляє DR.

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Інцидент стався напередодні, в неділю, коли в торговому центрі було багато людей. Торговий центр Field's розташований поряд з аеропортом Копенгагена Каструп. Field's є одним із найбільших торгових центрів Данії, в ньому понад 135 магазинів та ресторанів, розташованих на площі близько 74 000 квадратних метрів.

[ + – ] Стрілянина в Копенгагені Фото: DR

"Серед загиблих — 17-річні хлопець і дівчина, а також 47-річний росіянин, який проживав у Данії. Поранення отримали 40-річна жінка, 19-річна дівчина, а також двоє громадян Швеції — літній чоловік та 16-річна дівчина. Всі вони в тяжкому стані, але їхнім життям нічого не загрожує", — повідомив головний інспектор поліції Копенгагена Серен Томассен.

Також кілька людей отримали легкі травми, коли тікали від стрільця.

[ + – ] Стрілець, що відкрив вогонь по відвідувачах ТРЦ у Копенгагені Фото: Скриншот

"Після першого пострілу зібрався величезний натовп. Усі кудись бігли, а потім почалася дика паніка", — розповіла очевидець Лісбет Гетше. Вона врятувалася в одному з магазинів, де персонал швидко опустив ґрати.

Поліція вже затримала стрільця. Подробиці не розголошують. Розповіли тільки, що він був один, з собою мав рушницю та ніж. Також він стояв на обліку у психіатра. Він готувався до стрілянини, попередньо завантажив два відео, на яких він позує зі зброєю. І супроводжував підписами: "Мені все одно" та "Кветіапін" не працює".

"Кветіапін" — це норвезька назва препарату, яку використовують для лікування психічних розладів, таких як шизофренія, біполярний розлад та манія.

[ + – ] Затриманий стрілець Фото: Скриншот

Журналісти з'ясували, що затриманий — 22-річний данець Ной Есбенсен.

Наразі поліція з'ясовує, де стрілець взяв зброю і чи отримана вона законно.

[ + – ] Відео, зняте одним із відвідувачів ТРЦ під час стрілянини

Данська королівська сім'я вже висловила співчуття у зв'язку з тим, що сталося в Копенгагені. "Наші думки й глибокі співчуття з жертвами, їхніми родичами та всіма, кого торкнулася трагедія", — йдеться в заяві королеви Маргрете, наслідного принца та наслідної принцеси.

Останній великий теракт у Данії стався 14 лютого 2015 року. Тоді злочинець відкрив вогонь у кафе культурного центру Круттенден, де відбувалася зустріч зі шведським карикатуристом Ларсом Вілксом — він відомий як автор карикатур на пророка Мухаммеда. Того ж вечора біля синагоги в Копенгагені сталася стрілянина. Внаслідок двох нападів загинули двоє людей, зокрема й стрілець, а п'ятеро поліцейських отримали поранення.

Нагадаємо, на початку травня теракт стався в Ізраїлі. Під час святкування Дня Незалежності двоє чоловіків влаштували різанину в місті Ельада. Один зі зловмисників атакував людей холодною зброєю, а другий — вогнепальною. Трьох вбито, четверо — поранено.