Вистрілив першим: у Каліфорнії 80-річний чоловік дав відсіч чотирьом грабіжникам (фото, відео)

Побачивши озброєного злодія у магазині, чоловік дістав з-під прилавка рушницю та відкрив вогонь. Інші грабіжники не встигли зайти до приміщення і втекли.

В американському містечку Норко, що в штаті Каліфорнія, 80-річний власник магазину зміг дати відсіч озброєним грабіжникам і по одному з них вистрілив із рушниці. Про це пише видання Los Angeles Times.

Повідомляється, що посеред ночі до магазину Norco Market & Liquor на позашляховику під'їхали четверо озброєних людей. Спершу до магазину зайшов один чоловік, тримаючи в руках зброю. Помітивши це, 80-річний власник мінімаркету Джеймс Крейг Коуп швидко дістав з-під прилавка рушницю та відкрив вогонь по грабіжнику.

[ + – ] Озброєний грабіжник

Злодій вибіг із крамниці і закричав, що йому вистрілили в руку. На камерах відеоспостереження видно, що у цей момент на подвір'ї стояв ще один озброєний грабіжник. Обидва вони швидко сіли в машину і поїхали.

[ + – ] Один із грабіжників

Після цього трьох підозрюваних виявила поліція біля сусідньої лікарні. Як виявилось, автомобіль, у якому вони були, є краденим. За словами поліцейських, четвертого грабіжника госпіталізовано через вогнепальне поранення.

Прокуратура округу Ріверсайд висунула трьом хлопцям звинувачення у спробі пограбування, жорстокому поводженні з літніми людьми та носінні викраденої зарядженої зброї у громадських місцях. Усі вони не визнали себе винними в звинуваченнях і утримуються під вартою. Підозрюваних можуть відпустити під заставу $500 тисяч.

Головний підозрюваний 23-річний ДаШон Лі Белвін залишається госпіталізованим у тяжкому, але стабільному стані. Після виходу з лікарні його відправлять у в'язницю округу Ріверсайд. Разом із вищезгаданими звинуваченнями йому також висунули звинувачення у нападі з вогнепальною зброєю. Розслідування стрілянини триває.

Поліцейські заявили, що літній власник магазину мав право відкрити вогонь по грабіжниках, щоб запобігти "насильницьким злочинам" і забезпечити власну безпеку.

Після того, що сталося, Джеймс Крейг Коуп потрапив до лікарні з серцевим нападом, проте зараз повернувся до роботи.

Нагадаємо, 6 серпня Фокус писав, що в США суд зобов'язав любителя теорій змови Алекса Джонса виплатити $49 млн за хибні відомості про стрілянину в школі "Сенді Хук" у 2012 році, коли було вбито 26 людей. Він також стверджує, що до теракту в Нью-Йорку у 2001 році причетна влада США.

Також Фокус писав, що у столиці Данії Копенгагені чоловік відкрив стрілянину у місцевому торговому центрі. Внаслідок чого загинули 3 людей. Один із загиблих виявився 47-річним громадянином РФ, стрільця затримали.