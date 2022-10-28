Напад на чоловіка Пелосі: лікарям довелося робити операцію на мозку

Поліцейські стверджують, що підозрюваний 42-річний Девід ДеПейп спочатку увірвався в будинок і кликав Ненсі Пелосі, а потім ударив її чоловіка похилого віку молотком по голові.

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Чоловік, який вранці 28 жовтня увірвався у будинок спікерки Палати представників Конгресу США та напав на її чоловіка, шукав саму Ненсі Пелосі. Про це, посилаючись на власні джерела в поліції США, проінформував NBC.

Джерела повідомили журналістам, що до того, як стався напад, зловмисник зіткнувся з 82-річним Полом Пелосі, кричачи: "Де Ненсі, де Ненсі?".

Також телеканал озвучив нові деталі у справі про напад на Пола Пелосі — чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США.

Сьогодні відомо, що чоловік напав на Пола Пелосі з молотком і вдарив його в голову. Через це постраждалий уже переніс операцію на головному мозку. Зауважимо, що раніше ЗМІ писали про те, що Пол Пелосі отримав ножове поранення.

Окрім того, правоохоронці прокоментували журналістам деталі затримання злочинця.

Нападником виявився 42-річний Девід ДеПейп. Його помістять у в'язницю округу Сан-Франциско за звинуваченням у спробі вбивства із застосуванням зброї, жорстокому поводженні з людьми похилого віку, а також у крадіжці зі зломом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 жовтня, у Сан-Франциско невідомий чоловік увірвався до будинку спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка. Пол Пелосі отримав поранення. Його госпіталізували до медустанови.

Фокус також писав про те, що в Каліфорнії четверо грабіжників намагалися напасти на 80-річного чоловіка, але він дав їм відсіч. Чоловік дістав рушницю і відкрив по зловмисниках вогонь.