Зеленский и Пелоси провели телефонный разговор: о чем говорили политики

Украинский президент назвал разговор со спикером Когресса теплым и плодотворным. Он подчеркнул, что важно усилить давление на государство-террориста для наступления мира и победы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

По его словам, разговор с американским политиком был теплым и плодотворным. Зеленский поблагодарил Конгресс США и американский народ за мощную поддержку нашего государства.

Кроме того, украинский президент заявил, что важно усилить давление на государство-террориста для наступления мира и победы Украины.

"Начал день теплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Поблагодарил Конгресс США и американский народ за мощную поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ. Важно усиливать давление на государство-террориста для достижения мира и приближения нашей общей победы", — написал он.

Напомним, 6 сентября СМИ сообщали, что президент США Джо Байден против признания России спонсором терроризма. Несмотря на позицию главы Белого дома, Сенат настаивает на внесении РФ в список спонсоров терроризма и анонсирует принятие соответствующего законопроекта Конгрессом США.

Ранее, 3 августа американское издание The Washington Post сообщало, что Тайвань ждет настоящий кризис после отъезда Нэнси Пелоси. По мнению журналистов, США и Китай увеличат интенсивность соперничества, а Тайвань будет между ними. Пекин начнет с санкций и кибератак против острова.