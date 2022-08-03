Тайвань ждет настоящий кризис после отъезда Нэнси Пелоси, – The Washington Post

По мнению журналистов, США и Китай увеличат интенсивность соперничества, а Тайвань будет между ними. Пекин начнет с санкций и кибератак против острова.

Тайвань ждет сильный кризис и обострение отношений с Китаем после отъезда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сказано в редакционной статье американской газеты The Washington Post.

США и Китай увеличат темп и интенсивность соперничества, а Тайвань в этой борьбе "окажется прямо посередине", пишет колумнист Джош Рогин.

В ближайшее время китайские власти и военное командование будет избегать прямой конфронтации. Пекин сосредоточится сначала на санкциях против экономики Тайваня. Стоит ожидать усилений кибератак и информационной блокады острова, говорится в материале.

Некоторые американские чиновники полагают, что в китайском руководстве есть контингент, стремящийся использовать поездку Пелоси как предлог для изменения статус-кво на местах между Китаем и Тайванем, пишет Рогин.

[ + – ] Китай обладает широким набором инструментов и способен нанести вред Тайваню

"Китай обладает весьма широким набором инструментов для нанесения вреда Тайваню. Если Китай видит ошибку противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом. Вероятно, этого стоит ждать в будущем", – сказал газете один из представителей администрации президента США.

Положительный момент – это то, что чрезмерная реакция Пекина на визит Пелоси приведет к снижению зависимости от Китая как Тайваня, так и других стран.

"Использование Пекином экономического принуждения и военной агрессии со временем только усилится. Международные усилия по поддержке Тайваня в военном, экономическом и дипломатическом отношении должны активизироваться", – резюмировал автор статьи.

Напомним, что Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на Тайвань, китайские власти угрожали военным ответом. МИД КНР говорил о принятии всех мер для решительной защиты суверенитета.

Пелоси 3 августа встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь, спикера Палаты представителей наградили медалью "Орден Благожелательных облаков" за развитие отношений двух стран.