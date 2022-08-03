Тайвань чекає справжня криза після від'їзду Ненсі Пелосі, — The Washington Post

На думку журналістів, США та Китай збільшать інтенсивність суперництва, а Тайвань буде між ними. Пекін почне з санкцій та кібератак проти острова.

Тайвань чекає сильна криза та загострення відносин з Китаєм після від'їзду речниці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Про це йдеться в редакційній статті американської газети The Washington Post.

США та Китай збільшать темп та інтенсивність суперництва, а Тайвань у цій боротьбі "виявиться прямо посередині", пише колумніст Джош Рогін.

Найближчим часом китайська влада та військове командування уникатиме прямої конфронтації. Пекін зосередиться спочатку на санкціях проти економіки Тайваню. Варто очікувати на посилення кібератак та інформаційної блокади острова, йдеться в матеріалі.

Деякі американські чиновники вважають, що в китайському керівництві є контингент, який прагне використовувати поїздку Пелосі як привід змінити статус-кво на місцях між Китаєм і Тайванем, пише Рогін.

[ + – ] Китай володіє широким набором інструментів і здатний завдати шкоди Тайваню

"Китай володіє дуже широким набором інструментів для шкоди Тайваню. Якщо Китай бачить помилку супротивника, часто агресивно втручається, щоб скористатися перевагою. Ймовірно, на це варто чекати в майбутньому", — сказав газеті один із представників адміністрації президента США.

Позитивний момент — це те, що надмірна реакція Пекіна на візит Пелосі призведе до зниження залежності від Китаю як Тайваню, так і інших країн.

"Використання Пекіном економічного примусу та військової агресії згодом тільки посилиться. Міжнародні зусилля щодо підтримки Тайваню у військовому, економічному та дипломатичному відношенні мають активізуватися", — резюмував автор статті.

Нагадаємо, що Ненсі Пелосі 2 серпня прибула на Тайвань, китайська влада погрожувала військовою відповіддю. МЗС КНР говорило про вжиття всіх заходів для рішучого захисту суверенітету.

Пелосі 3 серпня зустрілася з президентом Тайваню Цай Інвень, речницю Палати представників нагородили медаллю "Орден Доброзичливих Хмар" за розвиток відносин двох країн.