Зеленський та Пелосі провели телефонну розмову: про що говорили політики

Український президент назвав розмову з речницею Конгресу теплою та плідною. Він наголосив, що важливо посилити тиск на державу-терориста для настання миру та перемоги України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з речницею Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це глава держави повідомив у Twitter.

За його словами, розмова з американською політикинею була теплою і плідною. Зеленський подякував Конгресу США та американському народу за потужну підтримку нашої держави.

Крім того, український президент заявив, що важливо посилити тиск на державу-терориста для настання миру та перемоги України.

"Почав день теплою та плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Подякував Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України у боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги", — написав він.

Нагадаємо, 6 вересня ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден проти визнання Росії спонсором тероризму. Попри позицію глави Білого дому, Сенат наполягає на внесенні РФ до списку спонсорів тероризму та анонсує ухвалення відповідного законопроєкту Конгресом США.

Раніше, 3 серпня американське видання The Washington Post повідомляло, що Тайвань чекає на справжню кризу після від'їзду Ненсі Пелосі. На думку журналістів, США та Китай збільшать інтенсивність суперництва, а Тайвань буде між ними. Пекін почне з санкцій та кібератак проти острова.