"Кінець епохи": Ненсі Пелосі залишає посаду лідера демократів у Палаті представників

Пелосі вирішила залишити керівну посаду після того, як республіканці повернули собі Палату представників, а на її чоловіка було скоєно напад.

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У четвер, 17 листопада, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що не балотуватиметься на посаду керівника Демократичної партії в Палаті представників. Про це повідомляє американське видання CNN.

Ненсі Пелосі очолювала демократів у Палаті представників протягом останніх двадцяти років і була першою жінкою, яка обійняла посаду спікера. У публікації зазначають, що найближчим часом представники Демократичної партії складуть меншість у нижній палаті конгресу США.

"Я не домагатимуся переобрання на посаду лідера демократів у наступному Конгресі. Для мене настав час, коли нове покоління очолить фракцію демократів, яку я так глибоко поважаю, і я вдячна, що так багато людей готові взяти на себе цю величезну відповідальність", — сказала 82-річна Ненсі Пелосі.

За останні кілька років Пелосі змогла ухвалити кілька успішних законопроєктів, що стосуються охорони здоров'я, енергетики та кліматичних змін. За президента Барака Обамі вона також взяла участь в ухваленні великого законопроєкту про стимулювання американської економіки.

Попри цілу низку досягнень, Пелосі часто піддавалася критиці з боку представників республіканської партії. У CNN нагадують, що під час штурму Капітолія у 2021 році прихильники Дональда Трампа розшукували спікера, а в жовтні 2022 року було скоєно напад на її чоловіка Пола Пелосі в їхньому будинку в Сан-Франциско.

В одному з інтерв'ю Ненсі Пелосі згадувала про те, що фізична агресія опонентів стосовно її сім'ї політично мотивована. Політик також наголосила, що цей інцидент може вплинути на її рішення піти у відставку.

Передбачається, що наступним лідером демократів стане 52-річний член палати представників від Нью-Йорка Хакім Джефріс.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ненсі Пелосі, в якій згадав про необхідність посилити тиск на Російську Федерацію для якнайшвидшого настання світу.

Ще Фокус писав про те, що в Республіканській партії США "звільнили" Дональда Трампа. Замість колишнього американського президента республіканці хочуть бачити нинішнього губернатора Флориди Рональда Десантіса.