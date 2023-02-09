"Може завдати шкоди справі": Італія розкритикувала візит Зеленського до Парижа

За словами прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, запрошення президента України до Франції на зустріч із Макроном було "недоречним".

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала "недоречним" візит президента України Володимира Зеленського до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це у четвер, 9 лютого, пише видання Telegraph.

"Я вважаю, що наша сила в спільності та єдності… але бувають випадки, коли відданість внутрішній громадській думці може завдати шкоди справі, і мені здається, що це один із таких випадків", — сказала голова італійського уряду в Брюсселі.

За словами міністра закордонних справ Антоніо Таяні, Мелоні зустрінеться із Зеленським під час саміту лідерів Європейського Союзу.

Як повідомляє агентство Bloomberg, у відповідь президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "Франція та Німеччина відіграють особливу роль у підтримці України" і сам Зеленський повинен обирати формат, який йому більше подобається. Видання з посиланням на італійські ЗМІ повідомило, що прем'єра Італії не було запрошено на вечерю в Парижі, в якій також брав участь канцлер ФРН Олаф Шольц, через "натягнуті дипломатичні відносини з Францією".

"В останні місяці Мелоні та Макрон посварилися через міграцію і щосили намагалися призначити дату італійського державного візиту до Парижа. Мелоні поки що не відповіла на дати, запропоновані Парижем, за словами високопоставленого французького чиновника, який попросив не називати його імені", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію. У той же день український лідер вирушив до Парижа на зустріч із Макроном та Шольцем. Однією з тем переговорів у межах європейського турне глави української держави стало постачання озброєння.

А 9 лютого президент України виступив у Європейському парламенті. Також у Зеленського запланована участь в саміті Ради ЄС у Брюсселі.