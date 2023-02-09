"Может нанести ущерб делу": Италия раскритиковала визит Зеленского в Париж

По словам премьер-министра Италии Джорджии Мелони, приглашение президента Украины во Францию на встречу с Макроном было "неуместным".

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала "неуместным" визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в четверг, 9 февраля, пишет издание Telegraph.

"Я считаю, что наша сила в общности и единстве… но бывают случаи, когда приверженность внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", — сказала глава итальянского правительства в Брюсселе.

По словам министра иностранных дел Антонио Таяни, Мелони встретится с Зеленским во время саммита лидеров Европейского Союза.

Как сообщает агентство Bloomberg, в ответ президент Франции Эммануэль Макрон завил, что "Франция и Германия играют особую роль а поддержке Украины" и сам Зеленский должен выбирать формат, который ему больше нравится. Издание со ссылкой на итальянские СМИ сообщило, что премьер Италии не была приглашена на ужин в Париже, в которой также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, из-за "натянутых дипломатических отношений с Францией".

"В последние месяцы Мелони и Макрон поссорились из-за миграции и изо всех сил пытались назначить дату итальянского государственного визита в Париж. Мелони пока не ответила на даты, предложенные Парижем, по словам высокопоставленного французского чиновника, попросившего не называть его имени", — говорится в материале.

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию. В тот же день украинский лидер отправился в Париж на встречу с Макроном и Шольцем. Одной из тем переговоров в рамках европейского турне главы украинского государства стали поставки вооружения.

А 9 февраля президент Украины выступил в Европейском парламенте. Также у Зеленского запланировано участие в саммите Совета ЕС в Брюсселе.