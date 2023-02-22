"Його будинок не бомбили ракетами": Зеленський різко відповів на критику Берлусконі (відео)

За словами українського президента, колишній італійський прем'єр не зрозуміє, що відбувається в країні, доки сам сюди не приїде.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на критику колишнього італійського прем'єра та лідера партії "Вперед, Італіє" Сильвіо Берлусконі, який закликав зупинити військову допомогу Києву та посадити українську владу за стіл переговорів із агресором. Про це він у вівторок, 21 лютого, сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

"Пан Берлусконі… Його будинок ніколи не бомбили ракетами щодня. І слава Богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер із Російської Федерації. Не знищив його рідних і близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не прокидався о 3 години ночі та не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що в наступні 2-3 дні може просто не бути світла через велику любов "братського" російського народу", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що бажає Італії миру та щоб італійці ніколи не зіткнулися з тими випробуваннями, які випали українцям.

"Я бажаю миру кожній родині в Італії та навіть тим, хто не розуміє до кінця, що відбувається. У нас просто хтось чужий забирає наші життя. Я бажаю, щоб в Італії цього ніколи не було й ніхто це не прожив, тому що це величезна трагедія. Ось і все", — розповів Зеленський.

За словами глави держави, щоб сформувати свою позицію щодо російсько-української війни, потрібно приїхати в Україну та "побачити на власні очі, що відбувається".

"І тоді, якщо людина приїде, побачить, що тут сталося, які криваві сліди залишила "братня" Російська Федерація, тоді ми спілкуватимемося на одному рівні", — наголосив Зеленський.

Що сказав Берлусконі?

12 лютого колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі, коментуючи офіційну поїздку Володимира Зеленського в Європу, заявив, що ніколи не вів би переговори з президентом України, якби обіймав посаду прем'єр-міністра Італії. За його словами, повномасштабне вторгнення ЗС РФ не сталося б, якби "український лідер припинив напади на Донбас".

"Я б ніколи не пішов розмовляти із Зеленським, тому що ми спостерігаємо спустошення його країни та вбивства її солдатів і мирних жителів. Тому я дуже й дуже негативно оцінюю поведінку цього джентльмена", — продовжив Берлусконі та закликав Захід призупинити військову допомогу Києву, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів із Росією.

У МЗС України назвали заяву італійського політика неприйнятною. Речник міністерства Олег Ніколенко стверджує, що нинішній випад колишнього прем'єр-міністра на адресу президента Володимира Зеленського є "спробою поцілувати по лікоть у крові руки Володимира Путіна".

20 лютого Володимир Зеленський відповів на скандальні заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі та запропонував надіслати йому горілку.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого візиту в Київ прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим надасть Збройним силам України шостий пакет допомоги, до якого увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T, а також комплекси Skyguard Аspide і Spada.