"Він любить горілку?": Зеленський публічно потролив італійського друга Путіна Берлусконі

Приводом для жартів стала одна із нещодавніх заяв експрем'єр-міністра Італії, який стверджував, що він зміг помиритися з главою Кремля за допомогою міцного алкоголю.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на скандальні заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який наразі очолює місцеву партію "Вперед, Італія". Про це він заявив у своєму новому інтерв'ю для Corriere Della Sera.

Коли зайшла розмова про італійський уряд, зокрема минуле, глава держави пожартував.

"Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, можливо, треба йому теж щось прислати. Він любить горілку? У нас в Україні дуже хороша якість, якщо він хоче, то ми йому її пришлемо", — сказав Володимир. Зеленський.

При цьому він упевнений, що нинішня прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зможе зберегти єдність уряду. Україні дуже важливо не втратити підтримку Італії та інших країн, яку важко зберегти після інформаційної війни Росії.

"Я вважаю, що частина нашої слабкості пов'язана з роботою російської пропаганди. Саме тому я особисто з першого дня вторгнення створив систему безперервної комунікації для надання правдивої версії фактів. З моменту російського вторгнення в Крим і на Донбас ми бачимо, що прибуття танків передує кампанія з поширенню фейкових новин", — сказав він.

Нагадаємо, 19 жовтня в інтерв'ю LaPresse Берлусконі похвалився, як за допомогою горілки "помирився" з Путіним. Італійський політик у відповідь на презент глави Кремля надіслав йому милі листи та кілька пляшок ігристого вина.

Вже 30 жовтня Берлусконі знову згадав про інцидент з горілкою та вином, але його свідчення суттєво змінилися. Сільвіо Берлусконі стверджує, що він пожартував, і всі присутні зрозуміли, що це був жарт. Але у ЗМІ жарт не оцінили і сприйняли цю інформацію всерйоз.