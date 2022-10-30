Берлусконі заявив, що пожартував щодо святкового обміну горілкою та вином з Путіним

Колишній прем'єр-міністр Італії раніше говорив, що на дні народження обмінявся з російським президентом вітаннями та спиртними подарунками.

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Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі сказав, що пожартував, коли розповідав, що він обмінювався із Володимиром Путіними подарунками та привітаннями на дні народження. Про це повідомляє Adnkronos.

Скандальний політик має на увазі зустріч із депутатами, які перемогли на виборах від його партії "Вперед, Італія" (Forza Italia). Тоді він заявив, що обмінявся з російським президентом Володимиром Путіним листами з нагоди днів народжень. Він заявив, що отримав від Путіна "милий лист".

За його словами, один із депутатів запитав, чи обмінялися вони подарунками, на що Берлусконі відповів: "Звичайно, 20 пляшками горілки та 20 пляшками вина".

"Я не можу особисто висловити свою думку (про війну в Україні — ред.), бо якщо вона потрапить у пресу — це буде катастрофа. Але я дуже, дуже, дуже переживаю. Я трохи відновив стосунки з президентом Путіним. На мій день народження Путін надіслав мені двадцять пляшок горілки і дуже милий лист. Я відповів пляшками Lambrusco і не менш милим листом. Мене він оголосив першим із п'яти своїх справжніх друзів", — цитували слова Берлусконі у пресі.

Сільвіо Берлусконі стверджує, що він пожартував, і всі присутні зрозуміли, що це був жарт. Але в ЗМІ жарт не оцінили і сприйняли цю інформацію серйозно.

У Єврокомісії заявили, що 20 пляшок горілки, які подарували Сільвіо Берлусконі на день народження від президента Росії, порушують європейські санкції, введені після вторгнення в Україну.

Пакет санкцій ЄС, узгоджений у квітні, розширив заборону на імпорт російських товарів, включно з спиртними напоями, зокрема горілкою, йдеться у заяві представника Єврокомісії, додавши, що винятків для подарунків не передбачено.

А речник партії "Вперед, Італія" Антоніо Таяні поспішив заявити, що історія з обміном вином та горілкою між Берлусконі та Путіним була, але багато років тому, ще у 2008 році.