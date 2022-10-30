Берлускони заявил, что пошутил насчет праздничного обмена водкой и вином с Путиным

Бывший премьер-министр Италии ранее говорил, что на дни рождения обменялся с российским президентом поздравлениями и спиртными подарками.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сказал, что пошутил, когда рассказывал, что он обменивался с Владимиром Путиными подарками и поздравлениями на дни рождения. Об этом сообщает Adnkronos.

Скандальный политик имеет в виду встречу с депутатами, победившими на выборах от его партии "Вперед, Италия" (Forza Italia). Тогда он заявил, что обменялся с российским президентом Владимиром Путиным поздравительными письмами по случаю дней рождений. Он заявил, что получил от Путина "милое письмо".

По его словам, один из депутатов спросил, обменялись ли они подарками, на что Берлускони ответил: "Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками вина".

"Я не могу лично высказать свое мнение (о войне в Украине — ред.), потому что если оно попадет в прессу — это будет катастрофа. Но я очень, очень, очень переживаю. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным. На мой день рождения Путин прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Lambrusco и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", — цитировали слова Берлускони в прессе.

Сильвио Берлускони утверждает, что он пошутил, и все присутствующие поняли, что это была шутка. Но в СМИ шутку не оценили и восприняли эту информацию всерьез.

В Еврокомиссии заявили, что 20 бутылок водки, подаренных Сильвио Берлускони на день рождения от президента России, нарушают европейские санкции, введенные после вторжения в Украину.

Пакет санкций ЕС, согласованный в апреле, расширил запрет на импорт российских товаров, включая спиртные напитки, в том числе водку, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, добавив, что исключения для подарков не предусмотрены.

А спикер партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни поспешил заявить, что история с обменом вином и водкой между Берлускони и Путиным была, но много лет назад, еще в 2008 году.