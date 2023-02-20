"Он любит водку?": Зеленский публично потроллил итальянского друга Путина Берлускони

Поводом для шуток стало одно из недавних заявлений экс-премьер-министра Италии, утверждавшего, что он смог помириться с главой Кремля с помощью крепкого алкоголя.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на скандальные заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который сейчас возглавляет местную партию "Вперед, Италия". Об этом он заявил в своем новом интервью для Corriere Della Sera.

Когда зашел разговор об итальянском правительстве, в частности прошлое, глава государства отшутился.

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, возможно, надо ему тоже что-то послать. Он любит водку? У нас в Украине очень хорошее качество, если он хочет, то мы ему ее пришлем", — сказал Владимир Зеленский.

При этом он уверен, что нынешний премьер-министр Италии Джорджия Мелони сможет сохранить единство правительства. Украине очень важно не потерять поддержку Италии и других стран, которую с трудностью удалось сохранить после информационной войны России.

"Я считаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Именно поэтому я лично с первого дня вторжения создал систему непрерывной коммуникации для предоставления правдивой версии фактов. С момента российского вторжения в Крым и на Донбасс мы видим, что прибытию танков предшествует кампания по распространению фейковых новостей", — сказал он.

Напомним, 19 октября в интервью LaPresse Берлускони похвастался, как с помощью водки "помирился" с Путиным. Итальянский политик в ответ на презент главы Кремля отправил ему милое письмо и несколько бутылок игристого вина.

Уже 30 октября Берлускони снова вспомнил об инциденте с водкой и вином, но его показания существенно изменились. Сильвио Берлускони утверждает, что он пошутил, и все присутствующие поняли, что это была шутка. Но в СМИ шутку не оценили и восприняли эту информацию всерьез.