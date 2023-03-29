Берлусконі з дружиною почали шукати будинок із бомбосховищем на випадок ядерної війни, — ЗМІ

У резиденції експрем'єр-міністра Італії, за словами журналістів, уже підготували список осіб, які будуть "врятовані у разі ядерного апокаліпсису". Ініціатором купівлі будинку з бункером стала дружина політика Марта Фашина.

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Експрем'єр Італії та лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі почав шукати будинок з бомбосховищем на випадок ядерної війни разом зі своєю 33-річною дружиною Мартою Фашиною. Про це повідомила італійська газета "La Stampa".

Пара побоюється, що ризик ядерного протистояння все ж таки існує в сучасному світі, тому вирішили почати підготовку заздалегідь. Крім того, в його резиденції підготували список людей, які будуть "врятовані у разі ядерного апокаліпсису".

Ініціатором купівлі будинку з бункером стала дружина політика Марта Фашина, адже вона переконана в тому, що рано чи пізно це станеться, а їхнє рішення дозволить "врятуватися від ядерної хвилі, яка може виникнути через атаку в Англії".

Варто зазначити, що пошук потрібної нерухомості виявився досить складним завданням. Поруч із віллою Сільвіо Берлусконі в районі Мілана є будинки з укриттями, проте вони маленькі. Альтернативним варіантом може стати спорудження власного бомбосховища.

Вплинула на тривожність італійської пари війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін, який підтримує хороші відносини з Берлусконі, неодноразово погрожував завдати удару по центру прийняття рішень у Києві, але це спричинило б у відповідь атаку з боку Заходу. У розвідці США переконані, що даних про підготовку Кремля до застосування ядерної зброї все ще немає.

Нагадаємо, 22 лютого Володимир Зеленський різко відповів на критику Сільвіо Берлусконі. За словами українського президента, колишній італійський прем'єр не зрозуміє, що відбувається в країні, доки сам сюди не приїде.