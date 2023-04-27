Неуплата налогов в размере 918 млн рублей: российскую блогера Блиновскую задержала ФСБ

Елена Блиновская планировала попасть в Алма-Ату через Беларусь.

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41-летнюю российскую блогера Елену Блиновскую задержала ФСБ из-за неуплаты налогов недалеко от границы с Беларусью. Об этом сообщают росСМИ.

Как известно, сначала Блиновская отправилась в аэропорт, однако там ей рассказали о вероятном аресте. Она вызвала автомобиль с водителем, который отвез ее в сторону Беларуси. Впрочем, около четырех утра на пункте пропуска "Красная Горка", в районе Смоленска, блогера все же задержали.

У Блиновской нашли билеты в Казахстан, куда она, вероятно, планировала улететь. Однако после предупреждения о вероятном аресте в аэропорту блогер изменила планы и решила попасть в Алма-Ату через Беларусь.

Ведущую популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" задержали в рамках уголовного дела о неуплате налогов в размере 918 млн рублей. Как известно, Блиновская зарабатывает деньги, реализуя свои онлайн-проекты, имея миллионную аудиторию в Instagram.

Также сообщается, что она легализовала всего 43 миллиона рублей, оплатив авто, которое перешло в собственность ее мужа и устроив праздник летом 2022 года.

Елена Блиновская Фото: elena_blinovskaya

Кто такая Елена Блиновская?

Елена Блиновская — российская блогер-миллионник. Она больше всего известна своими "марафонами желаний", которые приносят значительные прибыли за счет широкой аудитории подписчиков блогера.

Блиновская начинала карьеру с должности бухгалтера. Она замужем и воспитывает четырех детей.

Летом 2021 громко отпраздновала 40-й день рождения в Алтае. Для нее выступали Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа "Звери". Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Иван Ургант. Как известно, празднование обошлось Блиновский в 119 миллионов рублей (43,8 миллиона гривен).

Напомним, в РФ блогерам устроили "тур" бомбоубежищами на случай ядерного удара.