ЗСУ ліквідували колишню зірку збірної РФ з футболу (фото)

Олексій Бугаєв опинився на фронті за власним бажанням. У вересні його засудили на 9 з половиною років у справі про наркотики.

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На війні в Україні загинув колишній захисник збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв. Повідомляється, що у футболіста були проблеми із законом і він планував вирушити на війну, щоб "спокутувати провину", як це прийнято в сучасній РФ. Тепер його батько скаржиться, що тіло сина неможливо евакуювати. Про це пише Sport24.

Іван Бугаєв, батько колишнього захисника збірної Росії Олексія Бугаєва підтвердив смерть сина. А його юрист Антон Смирнов повідомив, що футболіст загинув на війні в Україні і його тіло не можуть евакуювати. Йому було 43 роки.

"На жаль, новина про смерть Олексія є правдою. Як це сталося? А як під час бойових дій вбивають? Це сталося сьогодні", — сказав Бугаєв-старший у бесіді з кореспондентом.

Олексій Бугаєв виступав за "Торпедо", "Томь", "Локомотив", "Хімки" і "Краснодар". У складі збірної Росії футболіст дебютував у травні 2004 року і згодом провів за національну команду 7 матчів. У 2005 році виграв Суперкубок Росії у складі "Локомотива".

Олексій Бугаєв Фото: РИА Новости

24 вересня повідомлялося, що Бугаєва засудили на 9 з половиною років у справі про наркотики. Його адвокат Костянтин Жеребцов тоді розповів про плани Бугаєва після вироку вирушити на війну в Україну, або як кажуть у Росії "в зону СВО".

"Так, Олексій планував на СВО. Він хотів після вироку вирушити на СВО. І у зв'язку з цим поспішав, щоб швидше вирок відбувся", — розповів Жеребцов.

Олексія Бугаєва було засуджено за замах на незаконний збут наркотиків. Прикубанський районний суд Краснодара засудив 43-річного Бугаєва до 9 з половиною років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Його затримали в Краснодарському краї в жовтні минулого року з 500 г похідного метилефедрону, які він забрав із "закладки" з "метою подальшого незаконного збуту".

На суді Олексій Бугаєв повністю визнав провину і розкаявся у скоєному. РосЗМІ повідомляли, що закінчивши кар'єру в спорті, футболіст накопичив борги. Ще граючи за збірну РФ, він пристрастився до алкоголю.

Розірвавши контракт із "Краснодаром" навесні 2010-го, Бугаєв завершив професійну кар'єру Колишньому захиснику збірної Росії було всього 29 років. Журналісти відшукали Бугаєва тільки у 2015-му. З'ясувалося, що колишня футбольна зірка заробляє, збираючи макулатуру.

Нагадаємо, Олексій Бугаєв далеко не перший з відомих особистостей, хто в РФ вирушив на війну в Україну, щоб не сідати до в'язниці. Так, чоловік відомої "королеви марафонів" Олени Блиновської, після того, як вона опинилася за ґратами, поїхав на передову. Повідомлялося, що Олексій Блиновський бере участь у боях під Красногорівкою.