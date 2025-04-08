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Спорт Российско-украинская война

Ветераны на костылях и протезах играют в ампфутбол: до конца года планируют чемпионат (видео)

спорт для ветеранов, ветераны, ветераны войны, ампфутбол, соревнования по ампфутболу
Фото: Суспільне | Инициатива мотивирует ветеранов поддерживать форму и помогает находить новых друзей

В Харькове создали новый футбольный клуб — "Несокрушимые". Вступить в него могут ветераны войны или гражданские, которые пережили ампутации конечностей.

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Об этом 8 апреля сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

"Несокрушимые" играют в ампфутбол. Это вид спорта, в котором игроки используют костыли или протезы.

С игроками и представителями клуба пообщались журналисты "Суспільне". Александр Лубский — из Днепропетровской области, но уже два месяца живет в Харькове. На первую тренировку с ним приехала сестра, чтобы поддержать.

Лубский — бывший гранатометчик 128-й бригады ТрО, получил ранения в результате минометного обстрела в 2023 году в Донецкой области.

"Это был штурм села, ничего такого. Но так получилось. От этого никто не застрахован", — отметил он.

После реабилитации примерно 6 месяцев ветеран ничем не занимался и начал набирать вес. Тогда сестра позвала переезжать к себе. Тренера "Несокрушимых" он случайно встретил в метро, так и оказался на тренировке.

спорт для ветеранов, ветераны, ветераны войны, ампфутбол, соревнования по ампфутболу Fullscreen
Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу
Фото: Суспільне
спорт для ветеранов, ветераны, ветераны войны, ампфутбол, соревнования по ампфутболу Fullscreen
Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу
Фото: Суспільне

"Я не футболист, для меня это новое. Я раньше занимался спортом, но это было как-то так... А это уже другой уровень, это круто, тренера просто супер. Мне нравится. Хочу общения, новые какие-то знания для себя. Может, куда-то поездить, повыступать, показать Украине, что мы можем так, и можем неплохо", — поделился Лубский.

Экс-командир взвода Нацгвардии Александр Тебеньков выступать на соревнованиях не сможет, ведь у него ампутированы обе ноги. Он потерял конечности в августе 2023 года, когда с собратьями наехал машиной на противотанковую мину. Однако правила не запрещают воину тренировать других, ведь раньше он играл за команду участников АТО.

спорт для ветеранов, ветераны, ветераны войны, ампфутбол, соревнования по ампфутболу Fullscreen
Фото Александра Тебенькова
Фото: Суспільне

"Футбол — это для меня больше, чем жизнь моя", — подчеркнул он.

Еще один тренер — бывший голкипер "Металлиста" Александр Горяинов, которого игроки попросили стать в ворота. Он заверил, что чем сможет, поможет.

Руководитель клуба Владимир Лях рассказал, что тренировки начинаются с легких упражнений — игроков учат передвигаться и правильно бить. Кроме вратаря все игроки в команде — бывшие военнослужащие.

"Когда мы проводили первую тренировку, ребята еще друг друга не знали. А на второй тренировке я уже вижу, что они пришли не просто на тренировку. Они уже хотят участвовать в турнирах и играть за команду", — отметил Лях.

спорт для ветеранов, ветераны, ветераны войны, ампфутбол, соревнования по ампфутболу Fullscreen
Фото харьковской команды по ампфутболу
Фото: Суспільне

Соревнования по ампфутболу организует проект Украинской ассоциации футбола "Лига сильных". В конце года планируют организовать первый такой Чемпионат Украины. Харьковскую команду также пригласили как гостей на Весенний кубок — на открытую тренировку и финальный матч. С командами, которые тренируются уже год, игрокам было бы трудно соревноваться.

"Но, я думаю, что за полгода до чемпионата Украины харьковская команда уже может быть готова. Если она не будет готова к чемпионату Украины, то в конце года будет Кубок Украины, который будет завершать соревновательный год. Там, я думаю, харьковчане уже себя проявят", — пояснил представитель "Лиги сильных" Виталий Манько.

спорт для ветеранов, ветераны, ветераны войны, ампфутбол, соревнования по ампфутболу Fullscreen
Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу
Фото: Суспільне
спорт для ветеранов, ветераны, ветераны войны, ампфутбол, соревнования по ампфутболу Fullscreen
Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу
Фото: Суспільне

Напомним, украинский легкоатлет Вадим Кравчук оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний в соцсетях, он сравнил мужчин с собаками и "отправил" всех женщин в окопы. На инцидент отреагировали комментатор Виталий Волочай и президент ФЛАУ Ольга Саладуха.

УЕФА 3 апреля почтила память российского оккупанта, ликвидированного в Украине, Алексея Бугаева. Он завершил футбольную карьеру в 2010 году и выбрал контрактную службу на войне вместо заключения, когда был приговорен за сбыт наркотиков к 9,5 годам колонии.