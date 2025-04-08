Ветераны на костылях и протезах играют в ампфутбол: до конца года планируют чемпионат (видео)

В Харькове создали новый футбольный клуб — "Несокрушимые". Вступить в него могут ветераны войны или гражданские, которые пережили ампутации конечностей.

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Об этом 8 апреля сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

"Несокрушимые" играют в ампфутбол. Это вид спорта, в котором игроки используют костыли или протезы.

С игроками и представителями клуба пообщались журналисты "Суспільне". Александр Лубский — из Днепропетровской области, но уже два месяца живет в Харькове. На первую тренировку с ним приехала сестра, чтобы поддержать.

Лубский — бывший гранатометчик 128-й бригады ТрО, получил ранения в результате минометного обстрела в 2023 году в Донецкой области.

"Это был штурм села, ничего такого. Но так получилось. От этого никто не застрахован", — отметил он.

После реабилитации примерно 6 месяцев ветеран ничем не занимался и начал набирать вес. Тогда сестра позвала переезжать к себе. Тренера "Несокрушимых" он случайно встретил в метро, так и оказался на тренировке.

Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу Фото: Суспільне Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу Фото: Суспільне

"Я не футболист, для меня это новое. Я раньше занимался спортом, но это было как-то так... А это уже другой уровень, это круто, тренера просто супер. Мне нравится. Хочу общения, новые какие-то знания для себя. Может, куда-то поездить, повыступать, показать Украине, что мы можем так, и можем неплохо", — поделился Лубский.

Экс-командир взвода Нацгвардии Александр Тебеньков выступать на соревнованиях не сможет, ведь у него ампутированы обе ноги. Он потерял конечности в августе 2023 года, когда с собратьями наехал машиной на противотанковую мину. Однако правила не запрещают воину тренировать других, ведь раньше он играл за команду участников АТО.

Фото Александра Тебенькова Фото: Суспільне

"Футбол — это для меня больше, чем жизнь моя", — подчеркнул он.

Еще один тренер — бывший голкипер "Металлиста" Александр Горяинов, которого игроки попросили стать в ворота. Он заверил, что чем сможет, поможет.

Руководитель клуба Владимир Лях рассказал, что тренировки начинаются с легких упражнений — игроков учат передвигаться и правильно бить. Кроме вратаря все игроки в команде — бывшие военнослужащие.

"Когда мы проводили первую тренировку, ребята еще друг друга не знали. А на второй тренировке я уже вижу, что они пришли не просто на тренировку. Они уже хотят участвовать в турнирах и играть за команду", — отметил Лях.

Фото харьковской команды по ампфутболу Фото: Суспільне

Соревнования по ампфутболу организует проект Украинской ассоциации футбола "Лига сильных". В конце года планируют организовать первый такой Чемпионат Украины. Харьковскую команду также пригласили как гостей на Весенний кубок — на открытую тренировку и финальный матч. С командами, которые тренируются уже год, игрокам было бы трудно соревноваться.

"Но, я думаю, что за полгода до чемпионата Украины харьковская команда уже может быть готова. Если она не будет готова к чемпионату Украины, то в конце года будет Кубок Украины, который будет завершать соревновательный год. Там, я думаю, харьковчане уже себя проявят", — пояснил представитель "Лиги сильных" Виталий Манько.

Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу Фото: Суспільне Фото харьковских игроков во время тренировки по ампфутболу Фото: Суспільне

Напомним, украинский легкоатлет Вадим Кравчук оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний в соцсетях, он сравнил мужчин с собаками и "отправил" всех женщин в окопы. На инцидент отреагировали комментатор Виталий Волочай и президент ФЛАУ Ольга Саладуха.

УЕФА 3 апреля почтила память российского оккупанта, ликвидированного в Украине, Алексея Бугаева. Он завершил футбольную карьеру в 2010 году и выбрал контрактную службу на войне вместо заключения, когда был приговорен за сбыт наркотиков к 9,5 годам колонии.