Make Russia small again: в Венгрии с ЧМ сняли спортсменку за надпись на майке (фото)

Литовскую спортсменку Корнелию Дудайте дисквалифицировали за отказ снять "провокационную" футболку. Международная федерация функционального фитнеса заявила, что спорт — вне политики.

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Из-за футболки с надписью Make Russia Small Again ("Сделаем Россию снова маленькой") на чемпионате мира по функциональному спорту в Венгрии сняли с участия литовскую спортсменку Корнелию Дудайте. В знак протеста данные соревнования, проходящие в Будапеште, покинула вся сборная, пишет ресурс Barbell Spin.

Представительница литовской сборной по собственной инициативе надела майку с надписью "Сделаем Россию снова маленькой" на соревнования, таким образом выразив протест против участия россиян в соревнованиях, которые должны были выступать под "нейтральным статусом", но в действительности демонстрировали символику своей страны, в частности флаги.

"Мне сказали, что мое участие оскорбляет россиян. Я надеюсь, что Украина победит и действительно их обидит", — отметила Дудайте в социальных сетях.

После того как спортсменка в ответ на официальное письмо с требованиями снять футболку и удалить все фотографии, сделанные в ней, отказалась, ее дисквалифицировали.

Причем, как отмечает LRT, в итоге вся литовская команда, состоявшая из 34 участников, приняла решение полностью покинуть Чемпионат, отказавшись от участия в соревнованиях.

Представитель федерации функционального спорта Литвы Рокас Милявичюс заявил, что после обсуждений все спортсмены решили отказаться от участия в соревнованиях.

"Это морально правильный шаг, хоть и тяжелый, ведь мы стремились соревноваться и показать результат на спортивной площадке", отметил он.

"На чемпионате спортсменам разрешили демонстрировать символику страны-агрессора – она была видна во время прямой трансляции, было указано название страны. Халатность организаторов, игнорирование политики нейтрального флага идет вразрез с нашими ценностями, поэтому Литовская федерация функционального спорта рекомендовала членам сборной покинуть состязания", — сказано в публикации Федерации.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил поддержку Корнелии Дудайте.

"Никого никогда нельзя наказывать за выступления против террора и агрессии. Ответственность должна лежать на агрессоре", — написал глава литовской дипломатии, реагируя на дисквалификацию спортсменки.

Также он подчеркнул, что гордится соотечественниками, которые смело защищают свободу и свои ценности в любых обстоятельствах.

К слову, чемпионат мира iF3 2025 года должен пройти в Литве.

Позиция IF3

Позже международная Федерация фитнеса, собственно, снявшая спортсменку, выразила печаль решением сборной Литвы уйти с чемпионата мира после первого дня соревнований.

Там выразили убеждение, что спорт должен оставаться вне политики и открытым для всех, а возвращение российских спортсменов на международные соревнования в качестве независимых нейтральных спортсменов было выполнено по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Также отмечается, что "нейтральные спортсмены" якобы соблюдают все ограничения, а это комментаторы состязаний ошибочно назвали участников "российскими спортсменами".

Однако в разговоре с 15min Корнелия Дудайте рассказала, что организаторы использовали название российского государства при представлении участников. Кроме того, у одного из "нейтральных спортсменов" на рубашке был российский флаг.

"Самое главное, что в этом чемпионате нет Украины. У нее нет шансов, потому что у воюющей страны нет федерации, которая могла бы отправить своих спортсменов. Некоторые люди, занимающиеся функциональным спортом, служат в армии. Часть украинских спортсменов находится на фронте", — эмоционально отметила спортсменка, добавив, что российские спортсмены находятся там, где они хотят быть, поскольку в России спорт и война идут рука об руку.

Напомним, майку "Сделаем Россию снова маленькой" 23 октября во время ежедневного обращения к украинцам надел президент Владимир Зеленский.

Автором "крылатого выражения" стал профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Вахтанг Кебуладзе.