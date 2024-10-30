Сделать Россию снова маленькой: нардеп Юрчишин анонсировал работу с порабощенными этносами

Председатель комитета Рады по вопросам свободы слова напомнил, что Россия отправляет на войну в Украину представителей малых этносов, уничтожая их культурно и экономически.

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Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил о перезапуске временной специальной комиссии по работе с коренными народами РФ. Неофициальным девизом ВСК стал лозунг "make russia small again", автором которого стал Вахтанг Кебуладзе профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом Юрчишин сообщил в заметке на Facebook.

"294 голосами "за" Рада поддержала отчет нашей ВСК о проделанной работе и соответственно открыла путь для перезапуска временной специальной комиссии по работе с коренными народами РФ", — написал Юрчишин.

Пост Ярослава Юрчишина Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

Он напомнил, что Россия фактически заключила эти этносы, а сейчас уничтожает их культурно и экономически, отправляя на войну против Украины и истощая их протестный потенциал. А что этот потенциал существует, доказывают представители малых этносов РФ в рядах ВСУ. Юрчишин рассказал, что против ВС РФ вместе с украинцами сражаются чеченцы, буряты, ингуши и не только.

"Запрос на свободу порабощенных народов растет и мы регулярно поднимаем этот вопрос на международных площадках", — отметил Юрчишин и рассказал о ключевых целях ВСК:

продолжить говорить о порабощенных народах в мире. Доказывать нашим международным партнерам, что РФ сегодня — это не только русские, но и этносы, которые должны создать свои национальные государства;

пополнение нашей армии представителями порабощенных народов. Лучше всего бьют россиян те, кто на себе знают их гнет. Мы работаем над этим;

формирование нашей политики в отношении этих этносов. Наш закон о государственной политике взаимодействия с порабощенными народами РФ готов еще с лета. Ждем рассмотрения в Раде.

"Make russia small again — это не мечта, а вполне реальный девиз. Дезинтеграция РФ неизбежна, должны только ускорить этот процесс", — рассказал нардеп.

Что известно о лозунге Make russia small again

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее обращение к народу Украины в футболке #MakeRussiaSmallAgain. Зеленский объявил о решении партнеров наконец передать Украине 50 млрд долларов из российских арестованных активов.

Выступление Владимира Зеленского

Его футболка привлекла внимание даже в России. А потом украинская общественная активистка и журналистка Дарья Каленюк рассказала, что это она подарила футболку с резонансным лозунгом президенту на встрече с 26-ю общественными экспертами, которая прошла вчера за час-два до обращения.

"Впервые услышала фразу #MakeRussiaSmallAgain весной этого года на встрече с партнерами в Посольстве Эстонии от Валерии Пекар, а впоследствии узнала, что авторство слогана принадлежит Вахтангу Кебуладзе", — рассказала Каленюк.

Футболка с резонансным лозунгом Фото: Facebook Daria Kaleniuk

Проблема была только в правильной карте Московии, то есть Княжества Московского, каким оно было в 15 веке.

"Главная задача футболки — сделать Россию маленькой. В первую очередь, в головах наших западных партнеров и главное — их избирателей. Многие до сих пор считают, что РФ была всегда самой большой в мире страной, поэтому не может проиграть войну с Украиной. И им трудно представить мир с маленькой Россией. Мы напомнили, что такое уже было. Всего 500 лет назад. Эта футболка — выход из ментальной тюрьмы, в которую сами себя загнали некоторые топ политики стран Запада", — рассказала Каленюк, напомнив, что уже одарила футболками с лозунгом многих политиков и общественных активистов по всему миру.

Напомним, футболка Владимира Зеленского вызвала уж слишком бурную реакцию в России. Представительница российского МИД Мария Захарова даже использовала нецензурную лексику, комментируя лозунг.