Зробити Росію знову маленькою: нардеп Юрчишин анонсував роботу із поневоленими етносами

Голова комітету Ради з питань свободи слова нагадав, що Росія відправляє на війну в Україну представників малих етносів, знищуючи їх культурно та економічно.

Related video

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив про перезапуск тимчасової спеціальної комісії по роботі з корінними народами РФ. Неофіційним девізом ТСК стало гасло "make russia small again", автором якого став Вахтанг Кебуладзе професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це Юрчишин повідомив у дописі на Facebook.

"294 голосами "за" Рада підтримала звіт нашої ТСК про виконану роботу і відповідно відкрила шлях для перезапуску тимчасової спеціальної комісії по роботі з корінними народами РФ", — написав Юрчишин.

Пост Ярослава Юрчишина Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин

Він нагадав, що Росія фактично ув'язнила ці етноси, а нині знищує їх культурно та економічно, відправляючи на війну проти України та сточуючи їх протестний потенціал. А що цей потенціал існує, доводять представники малих етносів РФ у лавах ЗСУ. Юрчишин розповів, що проти ЗС РФ разом із українцями б'ються чеченці, буряти, інгуші і не тільки.

"Запит на свободу поневолених народів зростає і ми регулярно порушуємо це питання на міжнародних майданчиках", — зауважив Юрчишин та розповів про ключові цілі ТСК:

продовжити говорити про поневолені народи у світі. Доводити нашим міжнародним партнерам, що РФ сьогодні — це не лише росіяни, а й етноси, які мають утворити свої національні держави;

поповнення нашого війська представниками поневолених народів. Найкраще б'ють росіян ті, хто на собі знають їхній гніт. Працюємо над цим;

формування нашої політики щодо цих етносів. Наш закон про державну політику взаємодії з поневоленими народами РФ готовий ще з літа. Чекаємо на розгляд у Раді.

"Make russia small again — це не мрія, а цілком реальний девіз. Дезінтеграція РФ неминуча, мусимо лише прискорити цей процес", — розповів нардеп.

Що відомо про гасло Make russia small again

Тиждень тому президент України Володимир Зеленський записав вечірнє звернення до народу України в футболці #MakeRussiaSmallAgain. Зеленський оголосив про рішення партнерів нарешті передати Україні 50 млрд доларів з російських арештованих активів.

Виступ Володимира Зеленського

Його футболка привернула увагу навіть у Росії. А потім українська громадська активістка та журналістка Дар'я Каленюк розповіла, що це вона подарувала футболку із резонансним гаслом президентові на зустрічі з 26-ма громадськими експертами, яка пройшла вчора за годину-дві до звернення.

"Вперше почула фразу #MakeRussiaSmallAgain навесні цього року на зустрічі з партнерами в Посольстві Естонії від Валерії Пекар, а згодом дізналася, що авторство слогану належить Вахтангу Кебуладзе", — розповіла Каленюк.

Футболка із резонансним гаслом Фото: Facebook Daria Kaleniuk

Проблема була лише у правильній мапі Московії, тобто Князівства Московського, яким воно було у 15 сторіччі.

"Головне завдання футболки – зробити Росію маленькою. В першу чергу, в головах наших західних партнерів і головне – їхніх виборців. Багато хто досі вважає, що РФ була завжди найбільшою в світі країною, тому не може програти війну з Україною. І їм важко уявити світ з маленькою Росією. Ми нагадали, що таке вже було. Лишень 500 років тому. Ця футболка – вихід з ментальної тюрми, в яку самі себе загнали деякі топполітики країн Заходу", — розповіла Каленюк, нагадавши, що вже обдарувала футболками із гаслом багатьох політиків та громадських активістів по усьому світу.

Нагадаємо, футболка Володимира Зеленського викликала аж занадто бурхливу реакцію в Росії. Представниця російського МІД Марія Захарова навіть використала нецензурну лексику, коментуючи гасло.