Make Russia small again: в Угорщині з ЧС зняли спортсменку за напис на майці (фото)

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували за відмову зняти "провокаційну" футболку. Міжнародна федерація функціонального фітнесу заявила, що спорт — поза політикою.

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Через футболку з написом Make Russia Small Again ("Зробимо Росію знову маленькою") на чемпіонаті світу з функціонального спорту в Угорщині зняли з участі литовську спортсменку Корнелію Дудайте. На знак протесту ці змагання, що проходять у Будапешті, покинула вся збірна, пише ресурс Barbell Spin.

Представниця литовської збірної за власною ініціативою одягла майку з написом "Зробимо Росію знову маленькою" на змагання, таким чином висловивши протест проти участі росіян у змаганнях, які мали виступати під "нейтральним статусом", але насправді демонстрували символіку своєї країни, зокрема прапори.

"Мені сказали, що моя участь ображає росіян. Я сподіваюся, що Україна переможе і справді їх образить", — зазначила Дудайте в соціальних мережах.

Після того як спортсменка у відповідь на офіційний лист із вимогами зняти футболку і видалити всі фотографії, зроблені в ній, відмовилася, її дискваліфікували.

Причому, як зазначає LRT, у підсумку вся литовська команда, що складалася з 34 учасників, ухвалила рішення повністю покинути Чемпіонат, відмовившись від участі в змаганнях.

Представник федерації функціонального спорту Литви Рокас Мілявічюс заявив, що після обговорень усі спортсмени вирішили відмовитися від участі в змаганнях.

"Це морально правильний крок, хоч і важкий, адже ми прагнули змагатися і показати результат на спортивному майданчику", — зазначив він.

"На чемпіонаті спортсменам дозволили демонструвати символіку країни-агресора — її було видно під час прямої трансляції, було вказано назву країни. Недбалість організаторів, ігнорування політики нейтрального прапора суперечить нашим цінностям, тому Литовська федерація функціонального спорту рекомендувала членам збірної покинути змагання", — ідеться в публікації Федерації.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив підтримку Корнелії Дудайте.

"Нікого ніколи не можна карати за виступи проти терору та агресії. Відповідальність має лежати на агресорі", — написав глава литовської дипломатії, реагуючи на дискваліфікацію спортсменки.

Також він наголосив, що пишається співвітчизниками, які сміливо захищають свободу і свої цінності за будь-яких обставин.

До слова, чемпіонат світу iF3 2025 року має відбутися в Литві.

Позиція IF3

Пізніше міжнародна Федерація фітнесу, яка, власне, зняла спортсменку, висловила смуток рішенням збірної Литви піти з чемпіонату світу після першого дня змагань.

Там висловили переконання, що спорт має залишатися поза політикою і відкритим для всіх, а повернення російських спортсменів на міжнародні змагання як незалежних нейтральних спортсменів було виконано за рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Також зазначається, що "нейтральні спортсмени" нібито дотримуються всіх обмежень, а це коментатори змагань помилково назвали учасників "російськими спортсменами".

Однак у розмові з 15min Корнелія Дудайте розповіла, що організатори використовували назву російської держави під час представлення учасників. Крім того, в одного з "нейтральних спортсменів" на сорочці був російський прапор.

"Найголовніше, що в цьому чемпіонаті немає України. У неї немає шансів, тому що у воюючої країни немає федерації, яка могла б відправити своїх спортсменів. Деякі люди, які займаються функціональним спортом, служать в армії. Частина українських спортсменів перебуває на фронті", — емоційно зазначила спортсменка, додавши, що російські спортсмени перебувають там, де вони хочуть бути, оскільки в Росії спорт і війна йдуть рука об руку.

Нагадаємо, майку "Зробимо Росію знову маленькою" 23 жовтня під час щоденного звернення до українців одягнув президент Володимир Зеленський.

Автором "крилатого виразу" став професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтанг Кебуладзе.