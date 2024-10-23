Зеленский потроллил РФ в вечернем обращении: Захарова в ответ угрожает "оккупировать Киев" (видео)

В вечернем обращении президент Украины был в футболке с надписью "Сделаем Россию снова маленькой". Среди отреагировавших на троллинг — представительница МИД РФ Мария Захарова, сбежваший экс-нардеп Олег Царев и пропагандист Дмитрий Смирнов.

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Традиционное ежедневное обращение Владимира Зеленского 23 октября запомнится не только информацией, которую он озвучил, но и образом, в котором он решил записать ролик. Официальные представители РФ уже отреагировали на поступок украинского главы государства. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале президента Украины.

В своем обращении к народу Владимир Зеленский рассказал о совещании с премьер-министров Денисом Шмыгалем о ситуации на фронте, включая Курскую область, и о потребностях Сил обороны. Однако особое внимание общественности было приковано наряду, в котором появился глава государства.

На черной футболке красуется бело-красная надпись "Make Russia small again", что переводится как: "Сделаем Россию снова маленькой".

Это лимитированная серия футболок выпущенная Международным центром украинской победы с Центром противодействия коррупции. На ней изображена карта Московского княжества от 1462 года, когда в состав входили Москва, Суздаль и Вологда. С задней стороны также сравниваются размеры нынешней территории России с прошлыми.

На футболке изображена карта России 1462 года Фото: Facebook

Футболка Зеленского вызвала реакцию в РФ: что известно

Представительница МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале не оставила без реакции футболку, в которой появился президент Украины Владимир Зеленский. Она сделала вид, что не поняла, что именно имеет в виду глава государства.

"Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я понял! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чертов при***ок", — написала Мария Захарова.

В МИД РФ отреагировали на футболку Зеленского Фото: Скриншот

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, переехавший в Россию, в своем Telegram-канале также высказался по поводу футболки украинского главы государства. Он отметил, что это была отсылка к лозунгу бывшего американского президента Дональда Трампа, которая звучит как: "Make America great again" (Сделаем Америку снова великой, — ред.).

В то же время, бывший нардеп убежден, что территория Украины с каждым днем становится меньше из-за ситуации на фронте.

В России высказались про футболку Владимира Зеленского в вечернем обращении Фото: Скриншот

В Telegram-канале "Пул №3", который ведет российский пропагандист Дмитрий Смирнов, также появилось сообщение, где внимание акцентировано на футболке украинского президента. Он убежден, что "страна с названием Россия никогда не была маленькой" и оскорбил Владимира Зеленского.

В России не прошли мимо образа Владимира Зеленского в обращении к народу Фото: Скриншот

Российский военный блогер, который известен под псевдонимом "Тринадцатый" охарактеризовал футболку украинского президента, как "антироссийский мерч".

"Не могу себе представить ни одного президента, кто в таком же прикиде плясал бы на камеру. Реакции под постом — соответствующие, можете посмотреть сами", — написал Тринадцатый.

Российский военный блогер описал футболку Зеленского, как "антироссийский мерч" Фото: Скриншот

Напомним, 23 октября сообщалось, что Владимир Зеленский назвал условие, при котором горячая фаза войны с Россией может закончиться. По словам президента Украины, одним из признаков того, что РФ готова прекратить войну, может стать отсутствие ударов по грузовым судам.