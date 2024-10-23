Если Россия прекратит удары по энергетике, можно начать мирные переговоры, — Зеленский

По словам украинского президента, Киеву и Москве нужно отказаться от взаимных ударов по объектам энергетики, что может привести к завершению активной фазы войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России на украинские энергетические объекты и грузовые суда может стать первым шагом к переговорам о прекращении войны. Об этом 23 октября пишет британская газета Financial Times.

Во время пресс-конференции в Киеве Зеленский отметил: "Когда речь идет об энергетике и свободе навигации, достижение результата по этим вопросам могло бы стать сигналом, что Россия готова закончить войну".

После серии российских ракетных ударов по тепловым электростанциям, уничтоживших почти половину энергогенерации Украины, страна готовится к тяжелой зиме. В настоящее время Украина в значительной мере полагается на свои атомные электростанции и импорт электроэнергии из европейских стран, отмечает издание.

По словам Зеленского, если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, это стало бы важным шагом к деэскалации конфликта. Президент упомянул украинские атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы как пример взаимных ударов, от которых стороны могли бы отказаться: "Мы видели во время первого [мирного] саммита, что может быть решение по вопросам энергетической безопасности. То есть: мы не атакуем их энергетику, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению активной фазы войны? Думаю, что да".

По мнению британских журналистов, в условиях потерь на поле боя и перспективы зимы с длительными отключениями электричества, Зеленский ускорил свои усилия по получению западной поддержки для своего "плана победы". Этот план включает приглашение Украины присоединиться к НАТО и дальнейшие гарантии безопасности, которые должны сдерживать Россию от будущих атак.

Однако Зеленский также сталкивается с растущим давлением по поводу необходимости поиска мирного завершения войны, особенно в условиях, когда Дональд Трамп, который обещал завершить войну "в первый день" своего президентства, может вернуться в Белый дом в случае победы на предстоящих выборах в США.

"Готовность России к переговорам зависит в первую очередь от выборов в США", отметил Зеленский, добавив, что ожидает "более позитивной реакции" после голосования. "Не потому, что будет новый президент, а потому, что сейчас внимание США сосредоточено на выборах, и, как мне кажется, это делает любые жесткие заявления менее вероятными; они не хотят добавлять риски".

Зеленский опроверг слухи о возможных переговорах с западными странами, которые могли бы предусматривать уступку украинских территорий в обмен на вступление страны в НАТО. "Возможно, некоторые партнеры размышляют об этом, но они не говорят об этом напрямую мне, а скорее через СМИ. В любом обсуждении мы сейчас поднимаем вопрос гарантий безопасности и самая сильная из них — это НАТО", — подчеркнул он.

Предлагаемый "пакет сдерживания" должен стать своего рода компенсацией за отказ Украины от ядерного оружия после распада Советского Союза, пояснил Зеленский. Когда Украина отказалась от своего ядерного арсенала в 1990-х годах, Россия подписала международные договоры, которые гарантировали неприкосновенность ее признанных границ. Но президент России Владимир Путин проигнорировал эти документы, когда приказал аннексировать Крым в 2014 году и начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Мы отдали оружие и не получили ничего взамен, кроме полномасштабной войны и множества жертв", сказал Зеленский. "У нас нет ядерного оружия, мы не в НАТО и не будем в НАТО во время войны, поэтому мне нужен этот пакет сдерживания".

Украина планирует провести второй мирный саммит, чтобы обсудить возможность окончания войны, но министр иностранных дел России уже заявил, что Москва откажется участвовать в саммите.

Напомним, 8 октября старшая советница руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что второй Саммит мира в ноябре не состоится, как это было ранее запланировано. Дата его проведения будет решаться после 30-31 октября, когда завершатся тематические конференции по пунктам "Формулы мира".