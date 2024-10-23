Якщо Росія припинить удари по енергетиці, можна почати мирні переговори, — Зеленський

За словами українського президента, Києву і Москві потрібно відмовитися від взаємних ударів по об'єктах енергетики, що може призвести до завершення активної фази війни.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення повітряних атак Росії на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна може стати першим кроком до переговорів про закінчення війни. Про це 23 жовтня пише британська газета Financial Times.

Під час пресконференції в Києві Зеленський зазначив: "Коли йдеться про енергетику та свободу навігації, досягнення результату з цих питань могло б стати сигналом, що Росія готова закінчити війну".

Після серії російських ракетних ударів по теплових електростанціях, які знищили майже половину енергогенерації України, країна готується до важкої зими. Наразі Україна значною мірою покладається на свої атомні електростанції та імпорт електроенергії з європейських країн, зазначає видання.

За словами Зеленського, якби Москва і Київ домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі один одного, це стало б важливим кроком до деескалації конфлікту. Президент згадав українські атаки дронів на російські нафтопереробні заводи як приклад взаємних ударів, від яких сторони могли б відмовитися: "Ми бачили під час першого [мирного] саміту, що може бути рішення з питань енергетичної безпеки. Тобто: ми не атакуємо їхню енергетику, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення активної фази війни? Думаю, що так".

На думку британських журналістів, в умовах втрат на полі бою та перспективи зими з тривалими вимкненнями електрики Зеленський прискорив свої зусилля з отримання західної підтримки для свого "плану перемоги". Цей план передбачає запрошення України до НАТО і подальші гарантії безпеки, які мають стримувати Росію від майбутніх атак.

Однак Зеленський також стикається зі всебільшим тиском із приводу необхідності пошуку мирного завершення війни, особливо в умовах, коли Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну "в перший день" свого президентства, може повернутися до Білого дому в разі перемоги на майбутніх виборах у США.

"Готовність Росії до переговорів залежить насамперед від виборів у США", зазначив Зеленський, додавши, що очікує "більш позитивної реакції" після голосування. "Не тому, що буде новий президент, а тому, що зараз увага США зосереджена на виборах, і, як мені здається, це робить будь-які жорсткі заяви менш імовірними; вони не хочуть додавати ризики".

Зеленський спростував чутки про можливі переговори із західними країнами, які могли б передбачати поступку українських територій в обмін на вступ країни до НАТО. "Можливо, деякі партнери розмірковують про це, але вони не говорять про це безпосередньо мені, а скоріше через ЗМІ. У будь-якому обговоренні ми зараз порушуємо питання гарантій безпеки і найсильніша з них — це НАТО", — наголосив він.

Пропонований "пакет стримування" має стати свого роду компенсацією за відмову України від ядерної зброї після розпаду Радянського Союзу, пояснив Зеленський. Коли Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в 1990-х роках, Росія підписала міжнародні договори, які гарантували недоторканність її визнаних кордонів. Але президент Росії Володимир Путін проігнорував ці документи, коли наказав анексувати Крим у 2014 році та почав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Ми віддали зброю і не отримали нічого натомість, окрім повномасштабної війни та безлічі жертв", сказав Зеленський. "У нас немає ядерної зброї, ми не в НАТО і не будемо в НАТО під час війни, тому мені потрібен цей пакет стримування".

Україна планує провести другий мирний саміт, щоб обговорити можливість закінчення війни, але міністр закордонних справ Росії вже заявив, що Москва відмовиться брати участь у ньому.

Нагадаємо, 8 жовтня старша радниця керівника Офісу президента України Дар'я Зарівна заявила, що другий Саміт миру в листопаді не відбудеться, як це було раніше заплановано. Дата його проведення вирішуватиметься після 30-31 жовтня, коли завершаться тематичні конференції за пунктами "Формули миру".