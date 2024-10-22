Ідеї можуть бути: Зеленський про можливість вступу України до НАТО без окупованих територій

Президент заявив, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в Альянсі, та наголосив на важливості отримання запрошення до НАТО під час війни.

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Україна не обговорює можливість вступу до НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій, хоча такі ідеї можуть виникати у деяких партнерів. Про це 22 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

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За словами глави держави, ці припущення з'являються в медіа не випадково, що може свідчити про наявність таких думок в окремих партнерських країн.

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці "вкидання" в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють їхній градус. Думаю, тут усе залежить від суспільства України", — сказав Зеленський на зустрічі з журналістами в понеділок.

Президент також наголосив, що Україна постійно порушує питання гарантій безпеки на всіх міжнародних переговорах. За його словами, найкращою гарантією безпеки є членство України в НАТО.

"Найкраще — це НАТО. Під час війни — запрошення, абсолютно відкрите, із сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть упевнені і ще деякі партнери — що вони сильніші за Росію, тоді в нас усе буде в цьому сенсі позитивно", — заявив гарант.

Зеленський також відповів на запитання про можливість розгляду часткового членства України в НАТО без окупованих територій. Він наголосив, що незалежно від шляху, юридично ніхто не визнаватиме окуповані території частиною іншої держави.

Президент також нагадав, що запрошення до Північноатлантичного Альянсу здійснюється на основі міжнародно визнаних кордонів країни. Він вважає принципово важливим отримати запрошення до НАТО ще під час війни, оскільки це посилює позицію України в дипломатичних переговорах.

"Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася. А вже який вступ, як він відбуватиметься, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", — зазначив президент.

Нагадаємо, Фокус зібрав реакції політиків на потенційний вступ України до НАТО. Президент Володимир Зеленський, представляючи план перемоги у війні з Росією, наголосив, що тільки Північноатлантичний альянс здатний зупинити президента РФ Володимира Путіна.