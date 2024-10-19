"Немає принципових заперечень": Байден готовий погодитись на вступ України до НАТО, — Le Monde

Німеччина може відреагувати на зміну позиції США щодо вступу України до НАТО. Президент Джо Байден схиляється до думки, що Північноатлантичний альянс готовий прийняти українців.

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Україна отримає можливість вступити до НАТО, оскільки чотири лідери країн Заходу, США, Німеччини, Франції та Великої Британії, могли дійти згоди щодо цього питання. Президент США Джо Байден змінив позицію і готовий погодитись на початок процедури вступу. Про ймовірне рішення західних політиків написало видання Le Monde.

Журналісти пояснили, що у п'ятницю, 18 жовтня, відбулась зустріч у Німеччині. Під час зустрічі президент США Джо Байден, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер спілкувались, серед іншого, про план перемоги президента України Володимира Зеленського. Перший і найголовніший пункт цього плану — вступ України до НАТО, проти якого заперечували США та Німеччина. Видання поспілкувалось з анонімним джерелом, яке заявило, що начебто Джо Байден погодився змінити позицію і допускає, що можна почати процедуру вступу. Після цього, припускає джерело журналістів, можлива зміна позиції Німеччини, яка у цьому питання орієнтується за головного і найбільшого союзника.

"Однак, за деякими даними, американці вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення. Рух Сполучених Штатів може призвести до зміни позиції Німеччини", — переповіло французьке видання слова анонімних співрозмовників.

Згідно з даними Le Monde, у Байдена "немає принципових заперечень" щодо процедури вступу, яка може початись під час перехідного періоду за умови перемоги на президентських виборах у США кандидатки від демократів та нинішньої віцепрезидентки Камали Гарріс. З іншого боку, у випадку перемоги республіканця Дональда Трампа ситуація з Україною і НАТО може погіршитись, припустило європейське дипломатичне джерело.

"Якщо Камала Гарріс буде обрана, можна було б уявити, що Байден міг би рухатися в цьому напрямку протягом перехідного періоду. У разі перемоги Трампа міркування більше не будуть дійсними, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію", — сказав журналістам дипломат.

Пресслужби Байдена, Шольца, Макрона, Страмера, а також Зеленського та НАТО поки що відреагували на публікацію Le Monde.

Зазначимо, Фокус зібрав інформацію у медіа щодо реакції політиків на можливість вступу України до НАТО. Президент Зеленський, презентуючи план перемоги у російсько-українській війні, пояснив, що лише Північноатлантичний альянс зможе зупинити президента РФ Володимира Путіна. Після цього видання Bild опублікувало статтю про можливість появи ядерної бомби, яку українці начебто зможуть зробити за пару тижнів.

Нагадуємо, 18 жовтня Журналісти The Telegraph пояснили, чому питання бомби з'явилось у інформаційному полі.