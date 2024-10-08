Второго Саммита мира не будет в ноябре: в Офисе президента сообщили подробности

В Офисе президента заявили, что второй Саммит мира готовится, и его дата будет определена позже после завершения ряда тематических конференций по каждому пункту Формулы мира.

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Старший советник руководителя Офиса президента Дарья Заривна заявила, что второй Саммит мира не состоится в ноябре, как это ранее было запланировано. Об этом она написала в своем Telegram.

Спикер ОП отметила, что подготовка к следующему Саммиту продолжается, и до конца октября будут проходить тематические конференции по всем пунктам Формулы мира.

"В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября", — написала Заривна.

По словам пресс-секретаря ОП, вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться "после завершения тематических конференций".

Напомним, 1 августа руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что второй Саммит мира может проложить путь к окончанию боевых действий. По его словам, встреча состоится в стране так называемого Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке.

Позже Ермак заявил, что РФ может приехать на второй Саммит мира. Он считает, что представителю России могут передать план реализации формулы мира, однако пока рано говорить, может ли российский диктатор Владимир Путин принять участие во втором Саммите мира.