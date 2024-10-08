Другого Саміту миру не буде в листопаді: в Офісі президента повідомили подробиці

В Офісі президента заявили, що другий Саміт миру готується, і його дата буде визначена пізніше після завершення низки тематичних конференцій щодо кожного пункту Формули миру.

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Старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що другий Саміт миру не відбудеться в листопаді, як це раніше було заплановано. Про це вона написала у своєму Telegram.

Спікерка ОП зазначила, що підготовка до наступного Саміту триває, і до кінця жовтня триватимуть тематичні конференції щодо всіх пунктів Формули миру.

"Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", — написала Зарівна.

За словами речниці ОП, питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись "після завершення тематичних конференцій".

Нагадаємо, 1 серпня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що другий Саміт миру може прокласти шлях до закінчення бойових дій. За його словами, зустріч відбудеться в країні так званого Глобального Півдня, можливо, на Близькому Сході.

Пізніше Єрмак заявив, що РФ може приїхати на другий Саміт миру. Він вважає, що представнику Росії можуть передати план реалізації формули миру, однак наразі рано говорити, чи може російський диктатор Володимир Путін взяти участь у другому Саміті миру.